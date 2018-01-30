CodeBaseKategorien
Indikatoren

Vortex Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

scratchman | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
858
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Autor der Idee - Neil, Autor des mq5 codes - barabashkakvn.

Der Oszillator basiert auf dem Vortex Indikator und gibt die Differenz zwischen den Linien VI+ und VI- als Histogramm aus. Auf dem Bild unten sind zwei Indikatoren zu sehen - der Originalindikator Vortex und Vortex Oscillator:

Vortex Oscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19460

