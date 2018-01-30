Autor der Idee - Neil, Autor des mq5 codes - barabashkakvn.

Der Oszillator basiert auf dem Vortex Indikator und gibt die Differenz zwischen den Linien VI+ und VI- als Histogramm aus. Auf dem Bild unten sind zwei Indikatoren zu sehen - der Originalindikator Vortex und Vortex Oscillator: