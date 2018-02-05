Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Vortex Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1570
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - Neil, autor do código mql5 - barabashkakvn.
Esta versão do indicador Vortex mostra a diferença entre as linhas VI+ e VI- como um histograma que varia em torno da linha zero. A figura abaixo mostra dois indicadores, isto é, Vortex e Vortex Oscillator:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19460
Bollinger Bands RSI
Expert Advisor com base nos sinais dos indicadores iBands (Bollinger Bands, BB) e iRSI (Relative Strength Index, RSI).PS Magicas - Three moving averages
PS Magicas - três médias móveis que definem o objetivo e as possíveis entradas.
Vortex Oscillator System
Sistema de negociação nos sinais do indicador Vortex Oscillator.Martin
Estratégia de negociação baseada no Martingale (Martin, Martingale).