Vortex Oscillator - indicador para MetaTrader 5

scratchman
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1570
Avaliação:
(18)
Publicado:
Autor da ideia - Neil, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Esta versão do indicador Vortex mostra a diferença entre as linhas VI+ e VI- como um histograma que varia em torno da linha zero. A figura abaixo mostra dois indicadores, isto é, Vortex e Vortex Oscillator:

Vortex Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19460

