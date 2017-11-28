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PS Magicas - Three moving averages - индикатор для MetaTrader 5
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3 скользящих средних, задающих цель и возможные входы.
Работает на любых интервалах, но предпочтительнее — на коротких таймфреймах: M1, M2, M5, M10.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19451
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