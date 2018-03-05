CodeBaseKategorien
Indikatoren

PS Magicas - Drei gleitende Durchschnitte - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
PS_Magicas.mq5 (16.08 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
3 gleitende Durchschnitte, die Ziel- und Eingabemöglichkeiten geben.

Funktioniert in jedem Zeitrahmen, wird aber meist in kurzen Zeitrahmen wie M1, M2, M5, M10, M5, M10 verwendet.

AKTUALISIERUNG VOM: 26-11-2017

  • Farbiger gleitender Durchschnitt fixiert
  • Wählen Sie die MA-Methode

To-do Liste

  • Erkennen von Kerzenmuster

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19451

