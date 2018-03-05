Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
PS Magicas - Drei gleitende Durchschnitte - Indikator für den MetaTrader 5
3 gleitende Durchschnitte, die Ziel- und Eingabemöglichkeiten geben.
Funktioniert in jedem Zeitrahmen, wird aber meist in kurzen Zeitrahmen wie M1, M2, M5, M10, M5, M10 verwendet.
AKTUALISIERUNG VOM: 26-11-2017
- Farbiger gleitender Durchschnitt fixiert
- Wählen Sie die MA-Methode
To-do Liste
- Erkennen von Kerzenmuster
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19451
