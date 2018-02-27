代码库部分
PS Magicas - 三条移动平均 - MetaTrader 5脚本

1469
等级:
(32)
已发布:
PS_Magicas.mq5 (16.08 KB) 预览
三条移动平均，提供了目标和可能的入场点。

可以在任何时间段工作，但是最常用于较小的时段，例如 M1, M2, M5, M10.

更新: 2017年11月26日

  • 修正了移动平均的颜色
  • 可以选择移动平均方法

待办列表:

  • 识别柱形模式

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19451

