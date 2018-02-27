请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
三条移动平均，提供了目标和可能的入场点。
可以在任何时间段工作，但是最常用于较小的时段，例如 M1, M2, M5, M10.
更新: 2017年11月26日
- 修正了移动平均的颜色
- 可以选择移动平均方法
待办列表:
- 识别柱形模式
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19451
