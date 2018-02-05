CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PS Magicas - Three moving averages - indicador para MetaTrader 5

PS_ | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2088
Avaliação:
(32)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Três médias móveis que definem o objetivo e as possíveis entradas.

Funciona em qualquer intervalo, mas é preferível em timeframes curtos: M1, M2, M5, M10.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19451

VR Overturn VR Overturn

Martingale e antimartingale.

Fractal_Levels Fractal_Levels

Canal construído sobre fractais.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Expert Advisor com base nos sinais dos indicadores iBands (Bollinger Bands, BB) e iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Esta versão do indicador Vortex mostra a diferença entre as linhas VI+ e VI- como um histograma que varia em torno da linha zero.