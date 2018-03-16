無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PS Magicas - 3つの移動平均線 - MetaTrader 5のためのインディケータ
目標エントリと可能なエントリを与える3つの移動平均です。
任意の時間間隔で動作しますが、M1、M2、M5、M10などの短い時間枠で最もよく使用されます。
更新: 26-11-2017
- 色付き移動平均を修正しました
- MAメソッドを選択します
TODOリスト:
- ローソク足パターン識別子
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19451
