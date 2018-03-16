チャネルがフラクタルに基づいて描画されます。

このエキスパートアドバイザーはiBands（ボリンジャーバンド、BB）及びiRSI（Relative Strength Index、RSI）指標のシグナルに基づいています。

このバージョンのVortex指標は、VI+ラインとVI-ラインの差をヒストグラムとして表示します。ヒストグラムはゼロラインを中心に振動します。