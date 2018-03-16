コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PS Magicas - 3つの移動平均線 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
806
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
目標エントリと可能なエントリを与える3つの移動平均です。

任意の時間間隔で動作しますが、M1、M2、M5、M10などの短い時間枠で最もよく使用されます。

更新: 26-11-2017

  • 色付き移動平均を修正しました
  • MAメソッドを選択します

TODOリスト:

  • ローソク足パターン識別子

