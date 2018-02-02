CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
StochValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
777
Ranking:
(16)
Publicado:
Autor real: Mohit Marwaha

Este indicador muestra los valores del período del oscilador Stochastic Oscillator determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto. Los tamaños del bloque de texto pueden ser ajustados por el usuario. El indicador también tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto usado y ocultar los timeframes que no se usan. El número máximo de los indicadores visualizados simultáneamente son nueve. El color del texto del bloque se determina por la posición del indicador Stochastic Oscillator respecto a las zonas de sobrecompra y sobreventa que se fijan en los parámetros de entrada del indicador

input uint HighLevel=80;                                // nivel de sobrecompra
input uint LowLevel=20;                                 // nivel de sobreventa
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // color de sobrecompra
input color MiddleColor=clrGray;                        // color fuera de la tendencia
input color LowColor=clrDeepPink;                       // color de sobreventa

Fig. 1. Indicador StochValues

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19436

