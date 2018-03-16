アイディアの著者: Vladimir Pastushak、mq5コードの著者: barabashkakvn

マルティンゲールの考え方に基づいたエキスパートアドバイザーは数多く作成されています。

このエキスパートアドバイザーは、古典的なマルティンゲールの動作原理と反マルティンゲール技法をテストすることができます。

エキスパートアドバイザーのコードは簡単でよくコメントされています。





マルティンゲールを使った取引原理

指値での決済 → 同方向で同じロット数を開く

逆指値での決済 → 反対方向でより多いロット数を開く





反マルティンゲールを使った取引原理

指値での決済 → 同方向でより多いロット数を開く

逆指値での決済 → 反対方向で同じロット数を開く





マルティンゲールシステムのアイディア

取引はあらかじめ設定された最小ロットから始まります。

取引が逆指値で決済された場合、さらにロットを増やして、取引が指値で決済された場合、この一連の前回のすべてのストップロスを補填し、わずかな追加利益を得るようにします。例は0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064などです。

順序が観察される場合、利益は最小ロットを有する取引の利益に等しくなれます。

取引が指値で決済された場合、トレーダーは最小ロットで再開します。

マルティンゲール制度は、トレーダーに有利性を提供するものではなく、利益を再分配することしかできません。トレーダーはほとんど損失を修正しませんが、それは大きくなる可能性があります。利益はしばしば得られますが、わずかです。





反マルティンゲールシステムのアイディア

ストップロスの場合にロットが増加するマルティンゲールシステムとは異なり、反対マルティンゲールシステムでは逆の考えが使用され、利益があった場合にはロットが増加されます。

取引は最小ロットから始まります。取引が利益を持って決済された場合、次の取引ロットは2倍以上増加します。ストップロスの場合、トレーダーは初めのロットに戻る必要があります。

反マルティンゲール制度に基づいて取引する場合は、その後に最初のロットに戻るような、ロットの増加限度額を明確に定める必要があります。たとえば、0.01, 0.02, 0.05.のように立て続けに最大3つのロット増加を設定することができます。





入力パラメータ

start position: Buy or Sell - 最初のポジションの方向

- 最初のポジションの方向 type of trade: Martingale or AntiMartingale - 取引の種類

- 取引の種類 set the base lot - 初期のポジション数量

- 初期のポジション数量 逆指値の設定

指値の設定

set the value of the multiplier lots - ポジション数量の乗数

- ポジション数量の乗数 set the value MagicNumber - エキスパートアドバイザーID

- エキスパートアドバイザーID all magic; true → all MagicNumber - 他のマジックナンバーの管理を有効/無効にする

このエキスパートアドバイザーを使用する場合はご注意ください。以下に示すのは典型的な状況の発展です。

予期せぬ大惨事が発生しました。