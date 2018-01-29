代码库部分
EA

VR 翻转 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2656
等级:
(27)
已发布:
思路提供者: Vladimir Pastushak , mq5 代码作者: barabashkakvn

基于马丁格尔思路已创建了许多智能交易系统。

此智能交易系统可以测试经典的马丁格尔操作原理以及逆马丁格尔技术。

智能交易系统代码简单且有良好注释。


马丁格尔交易原则

  • 如果由止盈平仓 → 在同一方向上以起始手数开仓;
  • 如果由止损平仓 → 在相反方向上以加量手数开仓;


逆马丁格尔交易原则

  • 如果由止盈平仓 → 在同一方向上以加量手数开仓;
  • 如果由止损平仓 → 在相反方向上以起始手数开仓;


马丁格尔系统的思路

交易以预设的最低手数开始。

如果一笔交易由止损平仓，则应进一步增加交易量，如果一笔交易由止盈平仓，它将覆盖此系列之前的所有止损，并有少量额外利润。例如: 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 等等。

如果观察序列，则利润可以等于最小手数的一笔交易的利润。

如果交易以止盈结算，交易者将以最小手数重新开始交易。

马丁格尔系统不能为交易者提供优势，但只能够重新分配利润。交易者少有固定亏损，但它可能会很大。利润经常取得，但它很小。


逆马丁格尔系统的思路

不像马丁格尔系统，在止损的情况下手数增加，逆马丁格尔系统使用相反的思路: 在盈利的情况下增加手数。

交易以最小手数开始。如果交易盈利平仓，则下一笔交易手数增加两倍或更多倍。在止损的情况下，交易者应该重返起始手数。

当交易基于逆马丁格尔系统时，您应该明确定义手数上限，超过则您应该返回到最初手数。例如您可在一行里设置最大三次手数增量: 0.01, 0.02, 0.05。


输入参数

  • start position: Buy or Sell - 首笔仓位方向;
  • type of trade: Martingale or AntiMartingale - 交易类型;
  • set the base lot - 初始交易手数;
  • set the value of stop loss - 止损;
  • set the value of TakeProfit - 止盈;
  • set the value of the multiplier lots - 仓量乘数;
  • set the value MagicNumber - 智能交易系统 ID;
  • all magic; true → all MagicNumber - 启用/禁用其它魔幻数字管理。

使用此智能交易系统时请小心。这是一种典型的情况发展:

VR 翻转 #1

VR 翻转 #2

以及不期望的失败:

VR 翻转 #3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19442

