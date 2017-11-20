Автор идеи - Vladimir Pastushak , автор кода mq5 - barabashkakvn.

На тему мартингейлов было написано большое количество советников.

В данном советнике вы сможете проверить классические принципы работы мартингейла, а так же антимартингейла.

Код советника максимально прост и весь прокомментирован.





Принцип торговли при Martingale

Получили тейк профит → открылись начальным лотом в том же направлении;

Получили стоп лосс → открылись в противоположном направлении с увеличенным лотом.





Принцип торговли при AntiMartingale

Получили тейк профит открылись с увеличенным лотом в том же направлении;

Получили стоп лосс открылись в противоположном направлении с начальным лотом.





Суть системы мартингейл

Начинается торговля с некоторым заранее выбранным минимальным лотом.

После каждого стоп лосса трейдер должен увеличивать лот так, чтобы в случае тейк профита окупить все прошлые стоп лоссы в этой серии, с небольшим доходом, например 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 и так далее.

При соблюдении последовательности прибыль трейдера при профите будет равна прибыли при минимальном лоте.

В случае тейк профита трейдер должен вернуться обратно к минимальному лоту.

Используя систему мартингейл, трейдер не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой профит. Трейдер получает стоп лосс редко, но помногу, а профит часто, но помалу.





Суть системы антимартингейл

В отличие от системы мартингейл, где лот увеличивается в случае стоп лосса, в системе антимартингейл наоборот – лот увеличивается в случае профита.

Торговля начинается с минимальным лотом. В случае профита лот увеличивается в два и более раз - в случае стоп лосса трейдер возвращается к первоначальному лоту.

При торговле по системе антимартингейл необходимо четко определить границы увеличения лота, после которого трейдер должен вернуться к первоначальному лоту. Например, после трех подряд увеличений 0,01,0,02,0,05.





Входные параметры

start position: Buy or Sell - направление первой позиции;

- направление первой позиции; type of trade: Martingale or AntiMartingale - тип торговли: мартингейл или анти мартингейл;

- тип торговли: мартингейл или анти мартингейл; set the base lot - начальный объем позиции;

- начальный объем позиции; set the value of stop loss - стоп лосс;

- стоп лосс; set the value of TakeProfit - тейк профит;

- тейк профит; set the value of the multiplier lots - коэффициент увеличения объема позиции;

- коэффициент увеличения объема позиции; set the value MagicNumber - идентификатор эксперта;

- идентификатор эксперта; all magic; true → all MagicNumber - флаг разрешения/запрета работы с чужими идентификаторами.

При использовании данного советника следует быть осторожным. Вот типичное развитие ситуации:

и неожиданное фиаско: