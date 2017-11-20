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Советники

VR Overturn - эксперт для MetaTrader 5

VOLDEMAR | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3635
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Vladimir Pastushak , автор кода mq5 - barabashkakvn.

На тему мартингейлов было написано большое количество советников.

В данном советнике вы сможете проверить классические принципы работы мартингейла, а так же антимартингейла.

Код советника максимально прост и весь прокомментирован.


Принцип торговли при Martingale

  • Получили тейк профит → открылись начальным лотом в том же направлении;
  • Получили стоп лосс → открылись в противоположном направлении с увеличенным лотом.


Принцип торговли при AntiMartingale

  • Получили тейк профит открылись с увеличенным лотом в том же направлении;
  • Получили стоп лосс открылись в противоположном направлении с начальным лотом.


Суть системы мартингейл

Начинается торговля с некоторым заранее выбранным минимальным лотом.

После каждого стоп лосса трейдер должен увеличивать лот так, чтобы в случае тейк профита окупить все прошлые стоп лоссы в этой серии, с небольшим доходом, например 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 и так далее.

При соблюдении последовательности прибыль трейдера при профите будет равна прибыли при минимальном лоте.

В случае тейк профита трейдер должен вернуться обратно к минимальному лоту.

Используя систему мартингейл, трейдер не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой профит. Трейдер получает стоп лосс редко, но помногу, а профит часто, но помалу.


Суть системы антимартингейл

В отличие от системы мартингейл, где лот увеличивается в случае стоп лосса, в системе антимартингейл наоборот – лот увеличивается в случае профита.

Торговля начинается с минимальным лотом. В случае профита лот увеличивается в два и более раз - в случае стоп лосса трейдер возвращается к первоначальному лоту.

При торговле по системе антимартингейл необходимо четко определить границы увеличения лота, после которого трейдер должен вернуться к первоначальному лоту. Например, после трех подряд увеличений 0,01,0,02,0,05.


Входные параметры

  • start position: Buy or Sell - направление первой позиции;
  • type of trade: Martingale or AntiMartingale - тип торговли: мартингейл или анти мартингейл;
  • set the base lot - начальный объем позиции;
  • set the value of stop loss - стоп лосс;
  • set the value of TakeProfit - тейк профит;
  • set the value of the multiplier lots - коэффициент увеличения объема позиции;
  • set the value MagicNumber - идентификатор эксперта;
  • all magic; true → all MagicNumber - флаг разрешения/запрета работы с чужими идентификаторами.

При использовании данного советника следует быть осторожным. Вот типичное развитие ситуации:

VR Overturn #1

VR Overturn #2

и неожиданное фиаско:

VR Overturn #3

Fractal_Levels Fractal_Levels

Канал, построенный на фракталах.

risk risk

Максимальный лот от свободной маржи.

StochValues StochValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).