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VR Overturn - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Vladimir Pastushak , автор кода mq5 - barabashkakvn.
На тему мартингейлов было написано большое количество советников.
В данном советнике вы сможете проверить классические принципы работы мартингейла, а так же антимартингейла.
Код советника максимально прост и весь прокомментирован.
Принцип торговли при Martingale
- Получили тейк профит → открылись начальным лотом в том же направлении;
- Получили стоп лосс → открылись в противоположном направлении с увеличенным лотом.
Принцип торговли при AntiMartingale
- Получили тейк профит открылись с увеличенным лотом в том же направлении;
- Получили стоп лосс открылись в противоположном направлении с начальным лотом.
Суть системы мартингейл
Начинается торговля с некоторым заранее выбранным минимальным лотом.
После каждого стоп лосса трейдер должен увеличивать лот так, чтобы в случае тейк профита окупить все прошлые стоп лоссы в этой серии, с небольшим доходом, например 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 и так далее.
При соблюдении последовательности прибыль трейдера при профите будет равна прибыли при минимальном лоте.
В случае тейк профита трейдер должен вернуться обратно к минимальному лоту.
Используя систему мартингейл, трейдер не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой профит. Трейдер получает стоп лосс редко, но помногу, а профит часто, но помалу.
Суть системы антимартингейл
В отличие от системы мартингейл, где лот увеличивается в случае стоп лосса, в системе антимартингейл наоборот – лот увеличивается в случае профита.
Торговля начинается с минимальным лотом. В случае профита лот увеличивается в два и более раз - в случае стоп лосса трейдер возвращается к первоначальному лоту.
При торговле по системе антимартингейл необходимо четко определить границы увеличения лота, после которого трейдер должен вернуться к первоначальному лоту. Например, после трех подряд увеличений 0,01,0,02,0,05.
Входные параметры
- start position: Buy or Sell - направление первой позиции;
- type of trade: Martingale or AntiMartingale - тип торговли: мартингейл или анти мартингейл;
- set the base lot - начальный объем позиции;
- set the value of stop loss - стоп лосс;
- set the value of TakeProfit - тейк профит;
- set the value of the multiplier lots - коэффициент увеличения объема позиции;
- set the value MagicNumber - идентификатор эксперта;
- all magic; true → all MagicNumber - флаг разрешения/запрета работы с чужими идентификаторами.
При использовании данного советника следует быть осторожным. Вот типичное развитие ситуации:
и неожиданное фиаско:
Канал, построенный на фракталах.risk
Максимальный лот от свободной маржи.
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.Bollinger Bands RSI
Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).