Autor der Idee - Vladimir Pastushak , Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Auf Basis von Martingale wurde eine Menge von Expert Advisors geschrieben.

Dieser Expert Advisor erlaubt es Ihnen, den klassischen Handelsprinzip eines Martingale und eines Antimartingale zu prüfen.

Der Code des Expert Advisors ist sehr einfach und kommentiert.





Handelsprinzip mit Martingale

Durch Take Profit geschlossen → eine Position mit der anfänglichen Lotgröße in die gleiche Richtung eröffnen;

Durch Stop Loss geschlossen → eine Position mit einer erhöhten Lotgröße in die entgegengesetzte Richtung eröffnen.





Handelsprizip bei Anti-Martingale

Durch Take Profit geschlossen → eine Position mit einer erhöhten Lotgröße in die gleiche Richtung eröffnen;

Durch Stop Loss geschlossen→ eine Position mit der anfänglichen Lotgröße in die entgegengesetzte Richtung eröffnen.





Sinn des Martingale-Systems

Der Handel beginnt mit einer im voraus ausgewählten minimalen Lotgröße.

Nach jedem Stop Loss muss der Trader die Lotgröße so erhöhen, dass im Falle eines Take Profit alle vorherigen Stop Loss in dieser Folge gedeckt werden und man zusätzlich einen kleinen Profit bekommt, z.B. 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 usw.

Wenn die Sequenz eingehalten wird, ist der Gewinn des Traders gleich dem Gewinn von einem Trade mit dem minimalen Lot.

Wenn eine Position beim Erreichen von Take Profit geschlossen wird, muss der Trader zum minimalen Lot zurückkehren.

Die Verwendung des Martingale-Systems bietet dem Trader keine Vorteile, er verteilt einfach seinen Profit um. Der Trader bekommt Stop Loss selten, aber es kann groß sein; Profit wird häufig erzielt, aber er ist klein.





Sinn des Anti-Martingale-Systems

Im Unterschied zum Martingale-System, in welchem sich die Lotgröße bei einem Stop Loss vergrößert, erhöht sich die Lotgröße im Anti-Martingale-System bei einem Profit.

Der Handel beginnt mit der minimalen Lotgröße. Wenn ein Trade mit Profit geschlossen wird, wird die Lotgröße auf das zweifache und mehr erhöht. Im Falle eines Stop Loss kehrt der Trader zur anfänglichen Lotgröße zurück.

Beim Handel basierend auf dem Martingale-System muss man die Grenzen der Erhöhung des Lots festlegen. Wenn die Grenze erreicht wird, muss der Trader zur anfänglichen Lotgröße zurückkehren. Zum Beispiel, nach drei Erhöhungen in Folge 0,01,0,02,0,05.





Eingabeparameter

start position: Buy or Sell - Richtung der ersten Position;

- Richtung der ersten Position; type of trade: Martingale or AntiMartingale - Typ des Handels: Martingale oder Anti-Martingale;

- Typ des Handels: Martingale oder Anti-Martingale; set the base lot - anfängliche Positionsgröße;

- anfängliche Positionsgröße; set the value of stop loss - Stop Loss;

- Stop Loss; set the value of TakeProfit - Take Profit;

- Take Profit; set the value of the multiplier lots - Faktor der Positionsgröße;

- Faktor der Positionsgröße; set the value MagicNumber - Identifikator des Expert Advisors;

- Identifikator des Expert Advisors; all magic; true → all MagicNumber - Verwaltung anderer Magic Number aktivieren/deaktivieren.

Bei der Verwendung dieses Expert Advisors muss man vorsichtig sein. Hier ist die typische Entwicklung der Situation:

und ein unerwartetes Fiasko: