VR Overturn - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1940
Autor da ideia - Vladimir Pastushak , Autor do código mq5 - barabashkakvn.
Muitos experts tem sido escritos com base no tema do martingale.
Neste EA, você pode verificar os princípios básicos do martingale, bem como os do antimartingale.
O código do EA é tão simples quanto possível e é completamente comentado.
Princípio de negociação usando o martingale
- Obtemos o take-profit → abrimos usando o lote inicial na mesa direção;
- Obtemos o stop-loss → abrimos na direção oposta com um lote maior.
Princípio de negociação usando o antimartingale
- Obtemos o take-profit → abrimos com um lote maior na mesma direção;
- Obtemos o stop-loss → abrimos na direção oposta com o lote inicial.
Essência do sistema martingale
A negociação começa com o lote mínimo pré-selecionado.
Após cada stop-loss, o trader deve aumentar o lote, para, no caso de take-profit, recuperar todos os stop-loss anteriores, nesta série, com um pequeno rendimento, por exemplo 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 e assim por diante.
Quando se cumpre a sequência, o lucro será igual ao lucro com o lote mínimo.
No caso de take-profit, o trader deve voltar para o lote mínimo.
Usando o sistema martingale, o trader não recebe vantagens, ele apenas redistribui seu lucro. O comerciante recebe stop-loss raramente, mas em grande quantidade, enquanto, obtém lucro muitas vezes, mas aos poucos.
Essência do sistema antimartingale
Ao contrário do sistema martingale, em que o lote é aumentado no caso de stop-loss, no sistema antimartingale, o lote aumenta no caso de lucro.
A negociação começa com o lote mínimo. No caso de lucro, o lote aumenta em duas ou mais vezes, enquanto, no caso de stop-loss, o trader retorna ao lote inicial.
Quando se negocia segundo o sistema antimartingale, é necessário definir claramente os limites para aumentar o lote, após o qual o trader deve retornar ao lote inicial. Por exemplo, depois de três aumentos consecutivos 0,01,0,02,0,05.
Parâmetros de entrada
- start position: Buy or Sell - direção da primeira posição;
- type of trade: Martingale or AntiMartingale - tipo de negociação: martingale ou antimartingale;
- set the base lot - volume inicialda posição;
- set the value of stop loss - stop-loss;
- set the value of TakeProfit - take-profit;
- set the value of the multiplier lots - coeficiente de aumento do volume da posição;
- set the value MagicNumber - identificador do expert;
- all magic; true → all MagicNumber - sinalizador para ativar/desativar o trabalho com outros identificadores.
Ao usar este EA, deve-se ser cuidadoso. Aqui há uma situação típica:
e falha inesperada:
