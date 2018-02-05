Autor da ideia - Vladimir Pastushak , Autor do código mq5 - barabashkakvn.

Muitos experts tem sido escritos com base no tema do martingale.

Neste EA, você pode verificar os princípios básicos do martingale, bem como os do antimartingale.

O código do EA é tão simples quanto possível e é completamente comentado.





Princípio de negociação usando o martingale

Obtemos o take-profit → abrimos usando o lote inicial na mesa direção;

Obtemos o stop-loss → abrimos na direção oposta com um lote maior.





Princípio de negociação usando o antimartingale

Obtemos o take-profit → abrimos com um lote maior na mesma direção;

Obtemos o stop-loss → abrimos na direção oposta com o lote inicial.





Essência do sistema martingale

A negociação começa com o lote mínimo pré-selecionado.

Após cada stop-loss, o trader deve aumentar o lote, para, no caso de take-profit, recuperar todos os stop-loss anteriores, nesta série, com um pequeno rendimento, por exemplo 0,01-0,02-0,04-0,08-0,016-0,032-0,064 e assim por diante.

Quando se cumpre a sequência, o lucro será igual ao lucro com o lote mínimo.

No caso de take-profit, o trader deve voltar para o lote mínimo.

Usando o sistema martingale, o trader não recebe vantagens, ele apenas redistribui seu lucro. O comerciante recebe stop-loss raramente, mas em grande quantidade, enquanto, obtém lucro muitas vezes, mas aos poucos.





Essência do sistema antimartingale

Ao contrário do sistema martingale, em que o lote é aumentado no caso de stop-loss, no sistema antimartingale, o lote aumenta no caso de lucro.

A negociação começa com o lote mínimo. No caso de lucro, o lote aumenta em duas ou mais vezes, enquanto, no caso de stop-loss, o trader retorna ao lote inicial.

Quando se negocia segundo o sistema antimartingale, é necessário definir claramente os limites para aumentar o lote, após o qual o trader deve retornar ao lote inicial. Por exemplo, depois de três aumentos consecutivos 0,01,0,02,0,05.





Parâmetros de entrada

start position: Buy or Sell - direção da primeira posição;

- direção da primeira posição; type of trade: Martingale or AntiMartingale - tipo de negociação: martingale ou antimartingale;

- tipo de negociação: martingale ou antimartingale; set the base lot - volume inicialda posição;

- volume inicialda posição; set the value of stop loss - stop-loss;

- stop-loss; set the value of TakeProfit - take-profit;

- take-profit; set the value of the multiplier lots - coeficiente de aumento do volume da posição;

- coeficiente de aumento do volume da posição; set the value MagicNumber - identificador do expert;

- identificador do expert; all magic; true → all MagicNumber - sinalizador para ativar/desativar o trabalho com outros identificadores.

Ao usar este EA, deve-se ser cuidadoso. Aqui há uma situação típica:

e falha inesperada: