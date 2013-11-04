Реальный автор:

Rosych

Данный мувинг представляет собой в некотором смысле усреднение всех вариантов расчета классического Moving Average.



Если зафиксировать период мувинга, то получается двадцать восемь вариантов его расчета (4 варианта изменений метода усреднения и 7 вариантов входной цены). В данном алгоритме делается среднее из этих двадцати восьми расчетов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.02.2008.





Индикатор r_Ma