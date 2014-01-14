CodeBaseSecciones
KLines - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
klines.mq5 (13.8 KB) ver
Autor real:

Kalenzo

Conjunto de niveles de soporte y resistencia con cinco timeframes diferentes. Los extremos de un período se utilizan como niveles.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 03.02.2008.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1948

