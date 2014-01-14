Mira cómo descargar robots gratis
KLines - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1284
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Kalenzo
Conjunto de niveles de soporte y resistencia con cinco timeframes diferentes. Los extremos de un período se utilizan como niveles.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 03.02.2008.
Indicador Kline
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1948
