r_Ma - Indikator für den MetaTrader 5
- 708
Real Autor:
Rosych
Gleitender Durchschnitt, der durch Mittelung aller Varianten der Berechnung des klassichen gleitenden Durchschnitts ermittelt wird.
Wenn wird die MA Periode fixieren, erhalten wir achtundzwanzig Varianten für seine Berechnung ($ Versionen der Methode und 7 Versionen für Eingabepreise). Der Algorithmus ist das Mittel dieser achtundzwazig Berechnungen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2008.
Der r_Ma Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1944
