Rosych

Gleitender Durchschnitt, der durch Mittelung aller Varianten der Berechnung des klassichen gleitenden Durchschnitts ermittelt wird.



Wenn wird die MA Periode fixieren, erhalten wir achtundzwanzig Varianten für seine Berechnung ($ Versionen der Methode und 7 Versionen für Eingabepreise). Der Algorithmus ist das Mittel dieser achtundzwazig Berechnungen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2008.





