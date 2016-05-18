CodeBaseKategorien
r_Ma - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real Autor:

Rosych

Gleitender Durchschnitt, der durch Mittelung aller Varianten der Berechnung des klassichen gleitenden Durchschnitts ermittelt wird.

Wenn wird die MA Periode fixieren, erhalten wir achtundzwanzig Varianten für seine Berechnung ($ Versionen der Methode und 7 Versionen für Eingabepreise). Der Algorithmus ist das Mittel dieser achtundzwazig Berechnungen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2008.

Der r_Ma Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1944

