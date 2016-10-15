コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

r_Ma - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
850
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
r_ma.mq5 (6.33 KB)
実際の著者：

Rosych

このMAはある意味ではすべての古典的な移動平均の計算値の平均値です。

MA期間を固定すれば、計算には28種類あります（4種の平均化法と7種の入力値）。このアルゴリズムは、これらの28の計算の平均です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月4日に公開されました。

r_Ma指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1944

