Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора Stochastic Oscillator относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора.

input uint HighLevel= 80 ; input uint LowLevel= 20 ; input color HighColor= clrLightSeaGreen ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrDeepPink ;

Рис.1. Индикатор StochValues.