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Индикаторы

StochValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1931
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
StochValues.mq5 (29.49 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора Stochastic Oscillator относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора.

input uint HighLevel=80;                                // уровень перекупленности
input uint LowLevel=20;                                 // уровень перепроданности
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // цвет перекупленности
input color MiddleColor=clrGray;                        // цвет вне тренда
input color LowColor=clrDeepPink;                       // цвет перепроданности

Рис.1. Индикатор StochValues

Рис.1. Индикатор StochValues.

VR Overturn VR Overturn

Мартингейл и антимартингейл.

Fractal_Levels Fractal_Levels

Канал, построенный на фракталах.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.