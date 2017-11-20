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StochValues - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Mohit Marwaha
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора Stochastic Oscillator относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора.
input uint HighLevel=80; // уровень перекупленности input uint LowLevel=20; // уровень перепроданности input color HighColor=clrLightSeaGreen; // цвет перекупленности input color MiddleColor=clrGray; // цвет вне тренда input color LowColor=clrDeepPink; // цвет перепроданности
Рис.1. Индикатор StochValues.
Мартингейл и антимартингейл.Fractal_Levels
Канал, построенный на фракталах.
Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).Vortex Oscillator
Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.