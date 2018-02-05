CodeBaseSeções
StochValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1288
(16)
Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do Stochastic Oscillator - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador Stochastic Oscillator em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador

input uint HighLevel=80;                                // nível de sobrecompra
input uint LowLevel=20;                                 // nível de sobrevenda
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // cor da sobrecompra
input color MiddleColor=clrGray;                        // cor fora da tendência
input color LowColor=clrDeepPink;                       // cor da sobrevenda

Fig. 1. Indicador StochValues

Fig. 1. Indicador StochValues.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19436

