StochValues - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Mohit Marwaha
O indicador mostra o valor do período - do Stochastic Oscillator - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador Stochastic Oscillator em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador
input uint HighLevel=80; // nível de sobrecompra input uint LowLevel=20; // nível de sobrevenda input color HighColor=clrLightSeaGreen; // cor da sobrecompra input color MiddleColor=clrGray; // cor fora da tendência input color LowColor=clrDeepPink; // cor da sobrevenda
Fig. 1. Indicador StochValues.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19436
