Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do Stochastic Oscillator - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alteradas pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez. A cor do bloco de texto é determinada pela posição do indicador Stochastic Oscillator em relação às zonas de sobrevenda/sobrecompra, fixadas nos parâmetros de entrada do indicador

input uint HighLevel= 80 ; input uint LowLevel= 20 ; input color HighColor= clrLightSeaGreen ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrDeepPink ;

Fig. 1. Indicador StochValues.