Daniella - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: Kvant

Es el indicador de señal semafórico con el uso de Average True Range. Las señales surgen en los momentos cuando ATR empieza a crecer tras una caída anterior. El color del indicador se determina por la dirección del movimiento de la vela.

Fig. 1. Indicador Daniella

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19426

