Autor: Mohit Marwaha

Der Indikator zeigt die Werte der vom Nutzer definierten Periode des Stochastic Oszillators für jede Timeframe als Textblock an. Die Größe des Textblocks kann geändert werden. Der Indikator kann auch die Schriftart des Textes ändern und die Anzeige nicht verwendeter Zeitrahmen deaktivieren. Höchstens zehn Indikatoren können gleichzeitig angezeigt werden. Die Farbe des Textblocks wird durch die Position des Stochastic Oszillators hinsichtlich der überkauften/überverkauften Bereichen definiert, die in den Eingabeparametern des Indikators festgelegt wurden.

input uint HighLevel= 80 ; input uint LowLevel= 20 ; input color HighColor= clrLightSeaGreen ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrDeepPink ;

Abb.1. Der StochValues Indikator.