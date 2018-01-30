und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Autor: Mohit Marwaha
Der Indikator zeigt die Werte der vom Nutzer definierten Periode des Stochastic Oszillators für jede Timeframe als Textblock an. Die Größe des Textblocks kann geändert werden. Der Indikator kann auch die Schriftart des Textes ändern und die Anzeige nicht verwendeter Zeitrahmen deaktivieren. Höchstens zehn Indikatoren können gleichzeitig angezeigt werden. Die Farbe des Textblocks wird durch die Position des Stochastic Oszillators hinsichtlich der überkauften/überverkauften Bereichen definiert, die in den Eingabeparametern des Indikators festgelegt wurden.
input uint HighLevel=80; // Level für Überkauft input uint LowLevel=20; // Level für Überverkauft input color HighColor=clrLightSeaGreen; // Farbe für Überkauft input color MiddleColor=clrGray; // Farbe für "Kein Trend" input color LowColor=clrDeepPink; // Farbe für Überverkauft
Abb.1. Der StochValues Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19436
