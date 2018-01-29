请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Mohit Marwaha
指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 Stochastic 振荡器的值。文本块的大小可定制。您还可以更改文本字体, 并禁止显示未使用的时间帧。同时显示的最大指标数量是十个。文本块的颜色取决于 Stochastic 振荡器相对于指标输入参数中设置的超买和超卖区域的位置
input uint HighLevel=80; // 超买等级 input uint LowLevel=20; // 超卖等级 input color HighColor=clrLightSeaGreen; // 超买颜色 input color MiddleColor=clrGray; // 无趋势颜色 input color LowColor=clrDeepPink; // 超卖颜色
图例1. StochValues 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19436
