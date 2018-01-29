真实作者: Mohit Marwaha

指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 Stochastic 振荡器的值。文本块的大小可定制。您还可以更改文本字体, 并禁止显示未使用的时间帧。同时显示的最大指标数量是十个。文本块的颜色取决于 Stochastic 振荡器相对于指标输入参数中设置的超买和超卖区域的位置

input uint HighLevel= 80 ; input uint LowLevel= 20 ; input color HighColor= clrLightSeaGreen ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrDeepPink ;

图例1. StochValues 指标。