ポケットに対して
インディケータ

StochValues - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者: Mohit Marwaha

この指標は、各時間枠のユーザ定義ストキャスティクス期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。テキストブロックの色は、指標入力パラメータで設定されている買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域に相対するストキャスティクスの位置によって異なります。

input uint HighLevel=80;                                // 買われ過ぎレベル
input uint LowLevel=20;                                 // 売られ過ぎレベル
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // 買われ過ぎの色
input color MiddleColor=clrGray;                        // トレンド不在の色
input color LowColor=clrDeepPink;                       // 売られ過ぎの色

図1　StochValues指標

図1　StochValues指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19436

