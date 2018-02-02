Autor de la idea - Victor Chebotariov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El EA muestra el lote calculado dependiendo de las configuraciones del riesgo.





Parámetro de entrada

Risk in percent for a deal from a free margin - porcentaje del riesgo para la transacción del margen libre.

Ejemplo (para el riesgo 100%):