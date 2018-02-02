CodeBaseSecciones
Autor de la idea - Victor Chebotariov, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El EA muestra el lote calculado dependiendo de las configuraciones del riesgo.


Parámetro de entrada

  • Risk in percent for a deal from a free margin - porcentaje del riesgo para la transacción del margen libre.

Ejemplo (para el riesgo 100%):

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19431

Daniella Daniella

Es el indicador de señal semafórico con el uso de Average True Range.

Exp_Stopreversal_Tm Exp_Stopreversal_Tm

Este Asesor Experto se basa en las señales del indicador Stopreversal con posibilidad de la fijación estricta del intervalo temporal del trading.

StochValues StochValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador Stochastic Oscillator determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.

Fractal_Levels Fractal_Levels

Canal construido a base de fractales.