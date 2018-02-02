Mira cómo descargar robots gratis
Autor de la idea - Victor Chebotariov, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El EA muestra el lote calculado dependiendo de las configuraciones del riesgo.
Parámetro de entrada
- Risk in percent for a deal from a free margin - porcentaje del riesgo para la transacción del margen libre.
Ejemplo (para el riesgo 100%):
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19431
Daniella
