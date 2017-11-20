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risk - эксперт для MetaTrader 5

ExpertTrader | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1845
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи - Victor Chebotariov, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник показывает рассчитанный лот в зависимости от настроек риска.


Входной параметр

  • Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска для сделки от свободной маржи.

Пример (для риска 100%):

risk 100 persent step 1

risk 100 persent step 2.png

JS-Chaos JS-Chaos

Советник по стратегии Билла Вильямса.

OsMaSter v0 OsMaSter v0

Советник на базе сигналов индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

Fractal_Levels Fractal_Levels

Канал, построенный на фракталах.

VR Overturn VR Overturn

Мартингейл и антимартингейл.