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risk - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1845
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Victor Chebotariov, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник показывает рассчитанный лот в зависимости от настроек риска.
Входной параметр
- Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска для сделки от свободной маржи.
Пример (для риска 100%):
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Советник по стратегии Билла Вильямса.OsMaSter v0
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