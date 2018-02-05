Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
risk - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1062
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor da ideia - Victor Chebotariov, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Autor da ideia - Victor Chebotariov, autor do código mq5 - barabashkakvn.
O EA mostra o lote calculado, dependendo das configurações do risco.
Parâmetro de entrada
- Risk in percent for a deal from a free margin - percentagem de risco para a transação a partir da margem livre.
Exemplo (para risco 100%):
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19431
