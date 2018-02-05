CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1062
Avaliação:
(18)
Publicado:
Autor da ideia - Victor Chebotariov, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O EA mostra o lote calculado, dependendo das configurações do risco.


Parâmetro de entrada

  • Risk in percent for a deal from a free margin - percentagem de risco para a transação a partir da margem livre.

Exemplo (para risco 100%):

risk 100 persent step 1

risk 100 persent step 2.png

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19431

