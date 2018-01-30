Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Autor der Idee - Victor Chebotariov, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Der Expert Advisor zeigt die berechnete Lotgröße an je nach Einstellungen des Risikos.
Eingabeparameter
- Risk in percent for a deal from a free margin - das Risiko in Prozent von der freien Margin.
Ein Beispiel (für ein Risiko von 100%):
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19431
