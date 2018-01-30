CodeBaseKategorien
Expert Advisors

risk - Experte für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
838
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
risk.mq5 (10.7 KB) ansehen
risk.mq5 (10.7 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee - Victor Chebotariov, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Expert Advisor zeigt die berechnete Lotgröße an je nach Einstellungen des Risikos.


Eingabeparameter

  • Risk in percent for a deal from a free margin - das Risiko in Prozent von der freien Margin.

Ein Beispiel (für ein Risiko von 100%):

risk 100 persent step 1

risk 100 persent step 2.png

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19431

