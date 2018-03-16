無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
リスク - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 775
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Victor Chebotariov、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、リスク設定に応じて計算されたロットを表示します。
入力パラメータ
- Risk in percent for a deal from a free margin（余剰証拠金からの取引のリスク率）
例（100%リスク）:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19431
