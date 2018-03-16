コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

リスク - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
775
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
risk.mq5 (10.7 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者: Victor Chebotariovmq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、リスク設定に応じて計算されたロットを表示します。


入力パラメータ

  • Risk in percent for a deal from a free margin（余剰証拠金からの取引のリスク率）

例（100%リスク）:

リスク100%ステップ1

risk 100 persent step 2.png

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19431

