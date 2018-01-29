代码库部分
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1250
等级:
(18)
已发布:
risk.mq5 (10.7 KB) 预览
思路提供者: Victor Chebotariov, mq5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统根据风险设置显示计算的手数。


输入参数

  • 风险占用可用保证金交易的百分比

示例 (对于 100% 风险):

风险 100% 步骤 1

风险 100% 步骤 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19431

