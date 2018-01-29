请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
risk - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1250
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Victor Chebotariov, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统根据风险设置显示计算的手数。
输入参数
- 风险占用可用保证金交易的百分比。
示例 (对于 100% 风险):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19431
Daniella
使用平均真实范围的信号量指标。Exp_Stopreversal_Tm
智能交易系统基于 Stopreversal 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。
StochValues
指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 Stochastic 振荡器的值。Fractal_Levels
基于分形绘制的通道。