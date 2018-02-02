La librería (Clock.mqh) ayuda a crear un reloj análogo en los recursos gráficos.





Posibilidades

En el siguiente código fuente se muestra el uso de la librería:

#property strict #include <fxsaber\Clock.mqh> const string ObjName = __FILE__ ; const string ResourceName = "::" + ObjName; CLOCK Clock( "Clocks\\Clock01\\Clock01.INI" , ResourceName); void OnINIt () { ObjectCreate ( 0 , ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , ObjName, OBJPROP_BMPFILE , 0 , ResourceName); ObjectSetInteger ( 0 , ObjName, OBJPROP_SELECTABLE , true ); EventSetTimer ( 1 ); } void OnTimer () { Clock.SetTime( TimeLocal ()); ChartRedraw (); }

Después de iniciar en el gráfico, aparece este reloj:





Indicador

Para el uso inmediato de la entrega, se adjunta el indicador multiplataforma Clock.mq5.

Tiene implementado el cambio interactivo de las temas (skins en inglés). Las variantes del reloj (descomprime el archivo ZIP) se cambian con las teclas ARRIBA/ABAJO en el teclado.





Particularidades

Reloj de trama (no vectorial);

Los giros de las agujas están implementados sin suavizado;

La librería funciona en MetaTrader 4/5.





Formación del reloj

Los originales del reloj desde el ejemplo han sido cogidos de Internet a través de la búsqueda rápida del reloj flash (los archivos swf se encuentran en el archivo ZIP) que es muy cómodo debido al hecho de que su contenido ya incluye las representaciones gráficas de las esferas, agujas, etc. Desde luego, se puede usar otras fuentes. Por ejemplo, se puede usar los archivos vectoriales hechos de Internet. O bien, Usted mismo puede dibujarlo.

Los archivos INI (véase los ejemplos) establecen los ajustes de la formación del reloj capa por capa. Los ajustes se editan en cualquier editor de texto y tienen la siguiente apariencia:

ImageName = ClockFace.bmp BoundX = 0 BoundY = 0 X = 0 Y = 0 Rotate = 0 A = 100 % R = 100 % G = 100 % B = 100 %

Cuanto más baja sea la posición de la descripción de la capa en el archivo de los ajustes, más alta será su posición encima de la capa descrita antes. No hay ninguna limitación especial respecto al número de las capas.

Debido a esta construcción de las imágenes, se puede usar la librería no sólo para la formación del reloj, sino también para otros objetos estáticos/dinámicos. Para la dinámica del reloj, bastaba con tener la posibilidad de establecer sólo la rotación. Pero si insertamos apenas unas líneas en el código, podemos añadir otros tipos del movimiento (desplazamiento, escalamiento, etc.). Aquí, el original sirve solamente de un ejemplo simple para implementar este enfoque durante la descripción de las imágenes.

Volviendo al reloj, debido al trabajo capa por capa (prestado del reloj flash), las sombras de las agujas y los coloreados han sido implementados de forma original.

Si quiere hacer una esfera, por ejemplo, transparente, basta con establecer el canal Alpha menos de 100% en el archivo INI correspondiente, obteniendo el siguiente resultado:

Para el momento de la publicación, el reloj análogo prácticamente no existía en el Market. He encontrado esta versión en CodeBase .

De lo original, en la librería ha sido escrita sólo LAYER::Rotate que se encarga de la rotación. Probablemente esta función estimulará para la creación de las soluciones ajenas a base de los recursos gráficos dinámicos parecidos al reloj.