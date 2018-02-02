Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Clock - librería para MetaTrader 5
La librería (Clock.mqh) ayuda a crear un reloj análogo en los recursos gráficos.
Posibilidades
En el siguiente código fuente se muestra el uso de la librería:
// MQL4&5-code // Ejemplo del Asesor Experto multiplataforma que crea un reloj análogo en el gráfico #property strict #include <fxsaber\Clock.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/19388 const string ObjName = __FILE__; // Nombre del objeto Bitmap para mostrar el reloj const string ResourceName = "::" + ObjName; // Nombre del recurso donde va a formarse el reloj // Hemos creado el reloj usando los ajustes del archivo INI correspondiente CLOCK Clock("Clocks\\Clock01\\Clock01.INI", ResourceName); void OnINIt() { // Hemos creado un objeto gráfico para mostrar el reloj ObjectCreate(0, ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0); // Especificamos el nombre del recurso donde se encuentra el reloj ObjectSetString(0, ObjName, OBJPROP_BMPFILE, 0, ResourceName); // Añadimos la posibilidad de seleccionar el objeto para desplazar con el ratón ObjectSetInteger(0, ObjName, OBJPROP_SELECTABLE, true); // Activamos el temporizador de segundos para actualizar el reloj EventSetTimer(1); } void OnTimer() { // Establecemos la hora local en el reloj Clock.SetTime(TimeLocal()); // Redibujamos el gráfico para ver los cambios ChartRedraw(); }
Después de iniciar en el gráfico, aparece este reloj:
Indicador
Para el uso inmediato de la entrega, se adjunta el indicador multiplataforma Clock.mq5.
Tiene implementado el cambio interactivo de las temas (skins en inglés). Las variantes del reloj (descomprime el archivo ZIP) se cambian con las teclas ARRIBA/ABAJO en el teclado.
Particularidades
- Reloj de trama (no vectorial);
- Los giros de las agujas están implementados sin suavizado;
- La librería funciona en MetaTrader 4/5.
Formación del reloj
Los originales del reloj desde el ejemplo han sido cogidos de Internet a través de la búsqueda rápida del reloj flash (los archivos swf se encuentran en el archivo ZIP) que es muy cómodo debido al hecho de que su contenido ya incluye las representaciones gráficas de las esferas, agujas, etc. Desde luego, se puede usar otras fuentes. Por ejemplo, se puede usar los archivos vectoriales hechos de Internet. O bien, Usted mismo puede dibujarlo.
Los archivos INI (véase los ejemplos) establecen los ajustes de la formación del reloj capa por capa. Los ajustes se editan en cualquier editor de texto y tienen la siguiente apariencia:
ImageName = ClockFace.bmp BoundX = 0 // coordenada X del punto cero dentro de la imagen bmp (capa) BoundY = 0 // coordenada Y del punto cero dentro de la imagen bmp (capa) X = 0 // coordenada X del punto cero dentro de la imagen que se forma (de las capas) Y = 0 // coordenada Y del punto cero dentro de la imagen que se forma (de las capas) Rotate = 0 // Velocidad del giro A = 100% // La parte del canal Alpha que se usa R = 100% // La parte del canal Red que se usa G = 100% // La parte del canal Green que se usa B = 100% // La parte del canal Blue que se usa
Cuanto más baja sea la posición de la descripción de la capa en el archivo de los ajustes, más alta será su posición encima de la capa descrita antes. No hay ninguna limitación especial respecto al número de las capas.
Debido a esta construcción de las imágenes, se puede usar la librería no sólo para la formación del reloj, sino también para otros objetos estáticos/dinámicos. Para la dinámica del reloj, bastaba con tener la posibilidad de establecer sólo la rotación. Pero si insertamos apenas unas líneas en el código, podemos añadir otros tipos del movimiento (desplazamiento, escalamiento, etc.). Aquí, el original sirve solamente de un ejemplo simple para implementar este enfoque durante la descripción de las imágenes.
Volviendo al reloj, debido al trabajo capa por capa (prestado del reloj flash), las sombras de las agujas y los coloreados han sido implementados de forma original.
Si quiere hacer una esfera, por ejemplo, transparente, basta con establecer el canal Alpha menos de 100% en el archivo INI correspondiente, obteniendo el siguiente resultado:
Para el momento de la publicación, el reloj análogo prácticamente no existía en el Market. He encontrado esta versión en CodeBase .
De lo original, en la librería ha sido escrita sólo LAYER::Rotate que se encarga de la rotación. Probablemente esta función estimulará para la creación de las soluciones ajenas a base de los recursos gráficos dinámicos parecidos al reloj.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19388
