CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Dtm - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
718
Ranking:
(20)
Publicado:
Dtm.mq5 (57.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Finware.ru Ltd.

Oscilador en el estilo DRAW_FILLING con el uso de los filtros digitales.

Fig. 1. Indicador Dtm

Fig. 1. Indicador Dtm.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19399

N seconds N points N seconds N points

Este Asesor Experto monitorea las posiciones de todos los símbolos y con todos los números mágicos. Si la posición ya está abierta durante "Waiting for seconds" y su beneficio ha alcanzado los puntos "Take Profit", cierra las posiciones. Si el beneficio no ha llegado a los puntos "Take Profit", desplaza el nivel take profit.

Clock Clock

Es la librería para crear un reloj análogo en los recursos gráficos de MetaTrader 4/5.

OsMaSter v0 OsMaSter v0

Asesor Experto a base de las señales del indicador iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA).

Spreader 2 Spreader 2

Asesor Experto para dos pares de divisas