Este Asesor Experto monitorea las posiciones de todos los símbolos y con todos los números mágicos. Si la posición ya está abierta durante "Waiting for seconds" y su beneficio ha alcanzado los puntos "Take Profit", cierra las posiciones. Si el beneficio no ha llegado a los puntos "Take Profit", desplaza el nivel take profit.

Es la librería para crear un reloj análogo en los recursos gráficos de MetaTrader 4/5.