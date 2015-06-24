Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ClockAnalog - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11832
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.
Отображается состояние следующих бирж:
Токио, Сингапур, Шанхай, Дубай, Москва, Йоханнесбург, Лондон, Цюрих, Франкфурт, Эр-Рияд, Нью-Йорк, Торонто, Чикаго, Веллингтон, Сидней.
Переход на летнее/зимнее время осуществляется следующим образом:
- Второе воскресенье марта: Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Переход на летнее время.
- Последнее воскресенье марта: Лондон, Цюрих, Франкфурт. Переход на летнее время.
- Первое воскресенье апреля: Веллингтон, Сидней. Переход на зимнее время.
- Последнее воскресенье сентября: Веллингтон. Переход на летнее время.
- Первое воскресенье октября: Сидней. Переход на летнее время.
- Последнее воскресенье октября: Лондон, Цюрих, Франкфурт. Переход на зимнее время.
- Первое воскресенье ноября: Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Переход на зимнее время.
Время работы бирж по Гринвичу (данные взяты с сайта stocktime.ru):
- Токио. Начало — 0:00, окончание — 6:00.
- Сингапур. Начало — 1:00, окончание — 9:00.
- Шанхай. Начало — 1:30, окончание — 7:00.
- Дубай. Начало — 6:00, окончание — 10:00.
- Москва. Начало — 6:00, окончание — 14:45.
- Йоханнесбург. Начало — 7:00, окончание — 15:00.
- Эр-Рияд. Начало — 8:00, окончание — 12:30.
- Лондон, Цюрих, Франкфурт. Зимнее время: начало — 8:00, окончание — 16:30. Летнее время: начало — 7:00, окончание — 15:30.
- Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. Зимнее время: начало — 14:30, окончание — 21:00. Летнее время: начало — 13:30, окончание — 20:00.
- Веллингтон. Зимнее время: начало — 22:00, окончание — 04:45. Летнее время: начало — 21:00, окончание — 03:45.
- Сидней. Зимнее время: начало — 00:00, окончание — 06:00. Летнее время: начало — 23:00, окончание — 05:00.
Часы реализованы в двух цветовых схемах — для белого и для черного фона графика. Цвет и стиль секундной стрелки можно менять в установках.
Действия кнопок:
Перемещение:
Перевод на передний план:
Сокрытие (в скрытом состоянии перемещение не работает):
Демо-режим показывает время открытия-закрытия бирж на любую дату:
Размещение файлов:
- Архивный файл ClockAnalog.zip содержит графические файлы формата BMP. Он должен быть разархивирован в папку /Images с сохранением дерева. В папке /Images должна появится папка ClockAnalog с подпапками /104 (32 файла), /110 (36 файлов), /111 (34 файла), /203 (36 файлов), /403 (36 файлов), /409 (32 файла); в корне папки /Images/ClockAnalog — 5 файлов формата BMP.
- Файлы формата MQH должны быть помещены в папку /Include/ClockAnalog.
- Файл ClockAnalog.mq4 помещается в любое удобное место для индикаторов, например /Indicators/My.
Советник SuperTake реализует стратегию Мартингейла по тейк-профиту.TEMA_Custom
Тройная экспоненциальная скользящая средняя с настраиваемыми параметрами.
Тиковый график цены/спреда/объема/времени. Сохранение тиковых данных в файл.ID Lite Info MA
Индикатор показывает в таблице на графике: значения Moving Averages (MA) или ценовых отметок баров; дельты между значениями МА и/или отметками баров. Можно задавать показ значений и отметок с отступами и округлением в большую или меньшую сторону.