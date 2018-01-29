函数库 (Clock.mqh) 能够创建模拟时钟作为 图形资源。





功能

以下源代码显示了该函数库的用法:

#property strict #include <fxsaber\Clock.mqh> const string ObjName = __FILE__ ; const string ResourceName = "::" + ObjName; CLOCK Clock( "Clocks\\Clock01\\Clock01.INI" , ResourceName); void OnINIt () { ObjectCreate ( 0 , ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , ObjName, OBJPROP_BMPFILE , 0 , ResourceName); ObjectSetInteger ( 0 , ObjName, OBJPROP_SELECTABLE , true ); EventSetTimer ( 1 ); } void OnTimer () { Clock.SetTime( TimeLocal ()); ChartRedraw (); }

刷新后, 以下时钟出现在图表上:





指标

所附的跨平台 Clock.mq5 时钟指标能够立即 "开箱即用"。

指标实现皮肤的交互式更改: 使用键盘的向上/向下键切换时钟版本 (解压缩 ZIP 存档)。





功能

光栅 (非矢量) 时钟;

时针非平滑移动;

函数库可在 MetaTrader 4/5 中使用。





时钟如何形成

时钟的原版取自从网页上搜索到的 flash 格式时钟 (swf 文件在 ZIP 中提供) , 这很方便, 因为它们包含所需的钟面, 表针等图形素材。您也可以使用任何其它来源。例如, 您可以找到现成的矢量文件或自行绘制它们。

INI 文件 (参见示例) 设置形成时钟的逐层参数。以下设置可以在任何文本编辑器中编辑

ImageName = ClockFace.bmp BoundX = 0 BoundY = 0 X = 0 Y = 0 Rotate = 0 A = 100 % R = 100 % G = 100 % B = 100 %

列表中描述的图层位置越低, 它就会比之前描述的图层更高。层数没有特别的限制。

这种图像构建方法允许使用函数库来形成任何静态/动态对象, 而不仅仅是时钟。为了提供时钟动态, 我们只需要设置旋转。但是, 其它类型的移动 (例如移位, 缩放等) 可以在代码中添加几行。所附的源代码提供了一个在描述图像时如何实现这个方法的示例。

至于时钟, 逐层操作允许我们实现表针和光照的阴影 (如 flash 格式时钟所做的那样)。

如果您打算令拨盘透明, 您应该在相应的 INI 文件中设置 Alpha 通道小于 100%:

在发布时, 市场上没有模拟时钟。我在代码库里已发现 这一变体。

该函数库的新功能是用于旋转的 LAYER::Rotate。这个函数可能会引发类似于时钟, 但基于动态图形资源创建的第三方解决方案。