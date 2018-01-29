代码库部分
fxsaber
\MQL5\Include\fxsaber\Clock\
Canvas.mqh (0.36 KB) 预览
Color.mqh (1.48 KB) 预览
File.mqh (2.45 KB) 预览
Image.mqh (1.17 KB) 预览
Pixel.mqh (0.33 KB) 预览
Settings.mqh (1.26 KB) 预览
Clock_Layer.mqh (1.55 KB) 预览
Layer.mqh (2.05 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\
Clock.mqh (1.65 KB) 预览
\MQL5\Indicators\fxsaber\
Clock.mq5 (2.84 KB) 预览
\MQL5\Files\
Clocks.zip (903.45 KB)
函数库 (Clock.mqh) 能够创建模拟时钟作为 图形资源


功能

以下源代码显示了该函数库的用法:

// MQL4&5-code
// 跨平台智能交易系统的一个示例, 它在图表上创建一个模拟时钟

#property strict

#include <fxsaber\Clock.mqh> // https://www.mql5.com/en/code/19388

const string ObjName = __FILE__;            // 要显示时钟的位图对象的名称
const string ResourceName = "::" + ObjName; // 将形成时钟的资源名称

// 按照相应 INI 文件的设置创建时钟
CLOCK Clock("Clocks\\Clock01\\Clock01.INI", ResourceName);

void OnINIt()
{
  // 创建一个用于显示时钟的图形对象
  ObjectCreate(0, ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0);

  // 指定时钟所在的资源名称
  ObjectSetString(0, ObjName, OBJPROP_BMPFILE, 0, ResourceName);

  // 添加选择对象的可能性, 以便用鼠标拖动它
  ObjectSetInteger(0, ObjName, OBJPROP_SELECTABLE, true);

  // 启用第二个定时器来更新时钟
  EventSetTimer(1);
}

void OnTimer()
{
  // 在时钟上设置当前时间
  Clock.SetTime(TimeLocal());

  // 刷新图表以使变化可见
  ChartRedraw();
}

刷新后, 以下时钟出现在图表上:


指标

所附的跨平台 Clock.mq5 时钟指标能够立即 "开箱即用"。

指标实现皮肤的交互式更改: 使用键盘的向上/向下键切换时钟版本 (解压缩 ZIP 存档)。


功能

  • 光栅 (非矢量) 时钟;
  • 时针非平滑移动;
  • 函数库可在 MetaTrader 4/5 中使用。


时钟如何形成

时钟的原版取自从网页上搜索到的 flash 格式时钟 (swf 文件在 ZIP 中提供) , 这很方便, 因为它们包含所需的钟面, 表针等图形素材。您也可以使用任何其它来源。例如, 您可以找到现成的矢量文件或自行绘制它们。

INI 文件 (参见示例) 设置形成时钟的逐层参数。以下设置可以在任何文本编辑器中编辑

ImageName = ClockFace.bmp
BoundX = 0 // bmp 图像 (图层) 内零点的 X 坐标
BoundY = 0 // bmp 图像 (图层) 内零点的 Y 坐标
X = 0      // 由图层组成的图像内零点的 X 坐标
Y = 0      // 由图层组成的图像内零点的 Y 坐标
Rotate = 0 // 旋转速度
A = 100%   // 使用的 Alpha 通道的值
R = 100%   // 使用的红色通道的值
G = 100%   // 使用的绿色通道的值
B = 100%   // 使用的蓝色通道的值

列表中描述的图层位置越低, 它就会比之前描述的图层更高。层数没有特别的限制。

这种图像构建方法允许使用函数库来形成任何静态/动态对象, 而不仅仅是时钟。为了提供时钟动态, 我们只需要设置旋转。但是, 其它类型的移动 (例如移位, 缩放等) 可以在代码中添加几行。所附的源代码提供了一个在描述图像时如何实现这个方法的示例。

至于时钟, 逐层操作允许我们实现表针和光照的阴影 (如 flash 格式时钟所做的那样)。

如果您打算令拨盘透明, 您应该在相应的 INI 文件中设置 Alpha 通道小于 100%:

拨盘的 Alpha 通道 90% (A = 90)

在发布时, 市场上没有模拟时钟。我在代码库里已发现 这一变体

该函数库的新功能是用于旋转的 LAYER::Rotate。这个函数可能会引发类似于时钟, 但基于动态图形资源创建的第三方解决方案。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19388

