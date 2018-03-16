コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

時計 - MetaTrader 5のためのライブラリ

fxsaber | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
4438
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\fxsaber\Clock\
Canvas.mqh (0.36 KB) ビュー
Color.mqh (1.48 KB) ビュー
File.mqh (2.45 KB) ビュー
Image.mqh (1.17 KB) ビュー
Pixel.mqh (0.33 KB) ビュー
Settings.mqh (1.26 KB) ビュー
Clock_Layer.mqh (1.55 KB) ビュー
Layer.mqh (2.05 KB) ビュー
\MQL5\Include\fxsaber\
Clock.mqh (1.65 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\fxsaber\
Clock.mq5 (2.84 KB) ビュー
\MQL5\Files\
Clocks.zip (903.45 KB)
拡大 (11) 折り畳む (11)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このライブラリ（Clock.mqh）はアナログ時計をグラフィッカルリソースとして作成します。


特徴

下記のソースコードはライブラリの使用を示します。

// MQL4&5-コード
// チャートにアナログ時計を作成するクロスプラットフォームエキスパートアドバイザーの例

#property strict

#include <fxsaber\Clock.mqh> // https://www.mql5.com/ja/code/19388

const string ObjName = __FILE__;            // 時計を表示するBitmapオブジェクトの名前
const string ResourceName = "::" + ObjName; // 時計が形成されるリソースの名前

// 対応するINIファイルの設定から時計を作成する
CLOCK Clock("Clocks\\Clock01\\Clock01.INI", ResourceName);

void OnINIt()
{
  // 時計を表示するグラフィックオブジェクトの作成
  ObjectCreate(0, ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL000);

  // 時計が位置するリソースの名前
  ObjectSetString(0, ObjName, OBJPROP_BMPFILE0, ResourceName);

  // オブジェクトを選択してマウスでドラッグする可能性を追加する
  ObjectSetInteger(0, ObjName, OBJPROP_SELECTABLEtrue);

  // 第2のタイマを有効にして時計を更新する
  EventSetTimer(1);
}

void OnTimer()
{
  // 時計での現在時刻の設定
  Clock.SetTime(TimeLocal());

  // チャートを更新して変更を表示する
  ChartRedraw();
}

リフレッシュ後、チャートに次のクロックが表示されます。


指標

添付されたクロスプラットフォームのClock.mq5 指標を使うと、時計はすぐに使用することができます。

この指標はスキンのインタラクティブな変更を実装しています。キーボードのUP/DOWNキーを使用して、クロックバージョン（ZIPアーカイブを展開）を切り替えます。


特徴

  • ラスター（ベクトルではない）クロック
  • 長針はスムーズにされずに動きます。
  • このライブラリはMetaTrader 4/5で使用できます。


時計の形成法

時計のオリジナルはフラッシュ時計（swfファイルはZIPで入手できます）を検索することによってWebから取得されます。これは、文字盤、針などの必要なグラフィック表現を含むため便利です。他のソースも使用できます。たとえば、すぐに使えるベクタファイルを見つけたり、自分で描画することができます。

INIファイル（例を参照）は、時計形成パラメータをレイヤーごとに設定します。以下の設定は、任意のテキストエディタで編集できます。

ImageName = ClockFace.bmp
BoundX = 0 // bmp画像（層）内のゼロ点のX座標
BoundY = 0 // bmp画像（層）内のゼロ点のY座標
X = 0      // 層で形成される画像内のゼロ点のX座標
Y = 0      // 層で形成される画像内のゼロ点のY座標
Rotate = 0 // 回転速度
A = 100%   // 使用されるアルファチャネルの値
R = 100%   // 使用される赤チャネルの値
G = 100%   // 使用される緑チャネルの値
B = 100%   // 使用される青チャネルの値

層は、リスト内の記述の位置が低いほど、前に記述された層よりも高くなります。層数は特に限定されていません。

この画像構築方法では、時計だけでなく、静的/動的オブジェクトを形成するためにライブラリを使用することが可能です。時計のダイナミクスを提供するために必要なのは、回転を設定することだけでした。ただし、他のタイプの移動（シフト、スケーリングなど）はわずか数行でコードに追加することができます。添付されたソースコードは、画像を記述する際にこの方法を実装する方法の例を示しています。

時計に関しては、層ごとに操作することで、（フラッシュクロックで行われているように）針の影と照明を実現することができました。

文字盤を透明にしたい場合は、対応するINIファイルのアルファチャンネルを100％未満に設定する必要があります。

文字盤のアルファチャンネル90％（A = 90）

発表の時点で、マーケットにはアナログ時計はありませんでした。コードベースにはこの変種がありました。

このライブラリの新機能は、回転に使用されるLAYER :: Rotateです。おそらく、この機能は時計に似た動的なグラフィカルリソースに基づいたサードパーティのソリューションの作成につながるでしょう。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19388

JS-Chaos JS-Chaos

このエキスパートアドバイザーはビルウィリアムズの戦略に基づいています。

KI_signals_v2 KI_signals_v2

このトレンド指標はXMACDヒストグラムから取引シグナルを受信します。

N秒Nポイント N秒Nポイント

このエキスパートアドバイザーはすべての銘柄のポジションをすべてのマジックナンバーで追跡します。ポジションが"Waiting for seconds"秒開いており、その利益が"Take Profit"ポイントに達した場合、EAはポジションを決済します。利益が"Take Profit"点に達していない場合、EAは指値を変えます。

Dtm Dtm

デジタルフィルタを使ったDRAW_FILLINGスタイルを持つオシレータ