Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JS-Chaos - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1204
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este Asesor Experto utiliza la estrategia de Bill Williams.
Bill Williams ofrece una entrada perfecta en el mercado con la ruptura del fractal.
Colocamos el Stop en el nivel Labios del aligator (línea verde) sin desplazamiento, TakeProfit se determina por los niveles de Fibonacci entre el fractal y la МА.
Entramos en el mercado por la ruptura del fractal usando a la vez dos órdenes pendientes con los niveles de Take Profit 1.618 y 4.618.
El lote de la primera orden pendiente tiene que ser dos veces mayor que el lote de la segunda.
Pasamos la posición #2 al punto muerto (break even) cuando se activa la posición #1 por Take Profit del nivel Fibo 1.618.
Trailing: el Asesor Experto hace el trailing por MA con el período 21 cuando en el mercado hay una tendencia.
La posición se cierra cuando el precio Open/Close cruza los labios del aligator en la barra #1.
.
.
Parámetros de entrada
- Use time - negociar/prohibir el trading en el intervalo entre "Open hour" y "Close hour";
- Open hour - hora del comienzo de la negociación;
- Close hour - hora de finalización de la negociación;
- Lots - volumen de la posición;
- Indenting from fractals(in pips) - margen desde el fractal;
- Fibo_1 - Fibo 1;
- Fibo_2 - Fibo 2;
- Use close positions - usar/prohibir el cierre de la posición;
- Use trailing - usar/prohibir el trailing;
- Use breakeven - usar/prohibir el paso al punto muerto;
- Breakeven plus (in pips) - punto muerto mínimo;
- magic number - identificador del EA.
Resultado de la simulación en timeframe M30 (ajustes predefinidos):
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|EURUSD
|0
|3589,84
|589,84
|1,40
|1,18
|2,09
|0,06
|0
|8,39
|421
|EURJPY
|14
|3562,36
|562,36
|1,50
|1,16
|1,46
|0,06
|0
|11,93
|375
|EURGBP
|11
|3293,62
|293,62
|0,77
|1,08
|0,57
|0,03
|0
|14,85
|381
|USDJPY
|3
|2885,70
|-114,30
|-0,33
|0,97
|-0,23
|-0,01
|0
|15,57
|346
|USDCAD
|4
|2884,65
|-115,35
|-0,29
|0,96
|-0,19
|-0,01
|0
|19,77
|397
|AUDUSD
|5
|2835,20
|-164,80
|-0,48
|0,95
|-0,26
|-0,02
|0
|18,77
|344
|GBPUSD
|1
|2772,88
|-227,12
|-0,56
|0,95
|-0,33
|-0,01
|0
|21,45
|408
|EURAUD
|12
|2747,02
|-252,98
|-0,63
|0,94
|-0,41
|-0,02
|0
|19,31
|402
|USDCHF
|2
|2130,49
|-869,51
|-2,48
|0,76
|-0,73
|-0,09
|0
|39,45
|350
|AUDJPY
|9
|1956,90
|-1043,10
|-2,63
|0,72
|-0,76
|-0,10
|0
|45,83
|397
|EURCAD
|16
|1934,13
|-1065,87
|-2,32
|0,77
|-0,73
|-0,09
|0
|44,81
|459
|GBPJPY
|18
|1698,70
|-1301,30
|-3,26
|0,81
|-0,69
|-0,05
|0
|62,46
|399
|EURCHF
|13
|1287,68
|-1712,32
|-4,14
|0,54
|-0,90
|-0,16
|0
|62,75
|414
|AUDCAD
|7
|916,36
|-2083,64
|-5,53
|0,43
|-0,96
|-0,26
|0
|72,25
|377
|AUDCHF
|8
|766,41
|-2233,59
|-5,18
|0,54
|-0,96
|-0,22
|0
|76,44
|431
|AUDNZD
|6
|747,97
|-2252,03
|-6,02
|0,42
|-0,94
|-0,21
|0
|79,05
|374
|GBPCHF
|17
|662,07
|-2337,93
|-5,57
|0,65
|-0,90
|-0,10
|0
|84,41
|420
|CHFJPY
|10
|363,74
|-2636,26
|-6,22
|0,49
|-0,94
|-0,17
|0
|91,35
|424
|EURNZD
|15
|210,11
|-2789,89
|-10,04
|0,45
|-0,93
|-0,30
|0
|93,44
|278
|CADCHF
|19
|145,87
|-2854,13
|-10,77
|0,25
|-0,99
|-0,33
|0
|95,16
|265
Resultado de la simulación en timeframe M30 (ajustes predefinidos, sólo "Use close positions" → false):
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|EURJPY
|14
|3487,76
|487,76
|1,72
|1,12
|0,70
|0,05
|0
|21,66
|284
|EURGBP
|11
|3366,04
|366,04
|1,27
|1,09
|0,61
|0,04
|0
|16,99
|288
|EURUSD
|0
|3334,82
|334,82
|1,02
|1,08
|1,14
|0,04
|0
|9,13
|329
|EURAUD
|12
|2865,66
|-134,34
|-0,43
|0,97
|-0,13
|-0,01
|0
|27,54
|309
|USDCAD
|4
|2613,52
|-386,48
|-1,17
|0,89
|-0,54
|-0,04
|0
|22,70
|331
|USDJPY
|3
|2540,99
|-459,01
|-1,58
|0,89
|-0,59
|-0,05
|0
|24,15
|291
|AUDUSD
|5
|2511,72
|-488,28
|-1,63
|0,86
|-0,65
|-0,06
|0
|23,30
|300
|EURCAD
|16
|2068,74
|-931,26
|-2,84
|0,83
|-0,62
|-0,08
|0
|44,11
|328
|AUDJPY
|9
|1876,44
|-1123,56
|-3,89
|0,73
|-0,79
|-0,11
|0
|47,54
|289
|EURCHF
|13
|1868,53
|-1131,47
|-3,39
|0,70
|-0,78
|-0,11
|0
|46,57
|334
|GBPUSD
|1
|1834,20
|-1165,80
|-3,85
|0,81
|-0,82
|-0,08
|0
|45,44
|303
|GBPJPY
|18
|1686,64
|-1313,36
|-4,22
|0,83
|-0,70
|-0,05
|0
|61,67
|311
|USDCHF
|2
|1567,90
|-1432,10
|-4,96
|0,68
|-0,84
|-0,14
|0
|56,36
|289
|GBPCHF
|17
|1395,70
|-1604,30
|-4,80
|0,76
|-0,87
|-0,09
|0
|59,79
|334
|AUDCAD
|7
|1198,16
|-1801,84
|-5,87
|0,52
|-0,94
|-0,23
|0
|63,65
|307
|AUDCHF
|8
|1047,31
|-1952,69
|-5,71
|0,62
|-0,95
|-0,19
|0
|66,44
|342
|AUDNZD
|6
|667,17
|-2332,83
|-7,45
|0,44
|-0,98
|-0,24
|0
|78,03
|313
|EURNZD
|15
|226,55
|-2773,45
|-10,63
|0,52
|-0,95
|-0,20
|0
|92,83
|261
|CHFJPY
|10
|179,56
|-2820,44
|-10,26
|0,47
|-0,97
|-0,30
|0
|94,16
|275
|CADCHF
|19
|144,60
|-2855,40
|-11,20
|0,35
|-0,99
|-0,29
|0
|95,21
|255
Resultado de la simulación en timeframe M30 (ajustes predefinidos, sólo "Breakeven plus" -> 10):):
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|EURUSD
|0
|3589,84
|589,84
|1,40
|1,18
|2,09
|0,06
|0
|8,39
|421
|EURJPY
|14
|3562,36
|562,36
|1,50
|1,16
|1,46
|0,06
|0
|11,93
|375
|EURGBP
|11
|3293,62
|293,62
|0,77
|1,08
|0,57
|0,03
|0
|14,85
|381
|USDJPY
|3
|2885,70
|-114,30
|-0,33
|0,97
|-0,23
|-0,01
|0
|15,57
|346
|USDCAD
|4
|2884,65
|-115,35
|-0,29
|0,96
|-0,19
|-0,01
|0
|19,77
|397
|AUDUSD
|5
|2835,20
|-164,80
|-0,48
|0,95
|-0,26
|-0,02
|0
|18,77
|344
|GBPUSD
|1
|2772,88
|-227,12
|-0,56
|0,95
|-0,33
|-0,01
|0
|21,45
|408
|EURAUD
|12
|2747,02
|-252,98
|-0,63
|0,94
|-0,41
|-0,02
|0
|19,31
|402
|NZDUSD
|20
|2338,26
|-661,74
|-1,73
|0,82
|-0,65
|-0,07
|0
|33,36
|383
|USDCHF
|2
|2130,49
|-869,51
|-2,48
|0,76
|-0,73
|-0,09
|0
|39,45
|350
|AUDJPY
|9
|1956,90
|-1043,10
|-2,63
|0,72
|-0,76
|-0,10
|0
|45,83
|397
|EURCAD
|16
|1934,13
|-1065,87
|-2,32
|0,77
|-0,73
|-0,09
|0
|44,81
|459
|GBPJPY
|18
|1698,70
|-1301,30
|-3,26
|0,81
|-0,69
|-0,05
|0
|62,46
|399
|EURCHF
|13
|1287,68
|-1712,32
|-4,14
|0,54
|-0,90
|-0,16
|0
|62,75
|414
|AUDCAD
|7
|916,36
|-2083,64
|-5,53
|0,43
|-0,96
|-0,26
|0
|72,25
|377
|AUDCHF
|8
|766,41
|-2233,59
|-5,18
|0,54
|-0,96
|-0,22
|0
|76,44
|431
|AUDNZD
|6
|747,97
|-2252,03
|-6,02
|0,42
|-0,94
|-0,21
|0
|79,05
|374
|GBPCHF
|17
|662,07
|-2337,93
|-5,57
|0,65
|-0,90
|-0,10
|0
|84,41
|420
|CHFJPY
|10
|363,74
|-2636,26
|-6,22
|0,49
|-0,94
|-0,17
|0
|91,35
|424
|EURNZD
|15
|210,11
|-2789,89
|-10,04
|0,45
|-0,93
|-0,30
|0
|93,44
|278
|USDRUB
|21
|150,86
|-2849,14
|-89,04
|0,00
|-0,97
|-1,29
|0
|97,55
|32
|CADCHF
|19
|145,87
|-2854,13
|-10,77
|0,25
|-0,99
|-0,33
|0
|95,16
|265
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19378
Este indicador de tendencia recibe las señales comerciales desde el histograma XMACD.Jims Close Positions
Cierre de posiciones: todas las posiciones, sólo rentables o sólo de pérdidas.
Es la librería para crear un reloj análogo en los recursos gráficos de MetaTrader 4/5.N seconds N points
Este Asesor Experto monitorea las posiciones de todos los símbolos y con todos los números mágicos. Si la posición ya está abierta durante "Waiting for seconds" y su beneficio ha alcanzado los puntos "Take Profit", cierra las posiciones. Si el beneficio no ha llegado a los puntos "Take Profit", desplaza el nivel take profit.