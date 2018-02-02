Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto utiliza la estrategia de Bill Williams.

Bill Williams ofrece una entrada perfecta en el mercado con la ruptura del fractal.

Colocamos el Stop en el nivel Labios del aligator (línea verde) sin desplazamiento, TakeProfit se determina por los niveles de Fibonacci entre el fractal y la МА.

Entramos en el mercado por la ruptura del fractal usando a la vez dos órdenes pendientes con los niveles de Take Profit 1.618 y 4.618.

El lote de la primera orden pendiente tiene que ser dos veces mayor que el lote de la segunda.

Pasamos la posición #2 al punto muerto (break even) cuando se activa la posición #1 por Take Profit del nivel Fibo 1.618.

Trailing: el Asesor Experto hace el trailing por MA con el período 21 cuando en el mercado hay una tendencia.

La posición se cierra cuando el precio Open/Close cruza los labios del aligator en la barra #1.

Parámetros de entrada

Use time - negociar/prohibir el trading en el intervalo entre "Open hour" y "Close hour";

- negociar/prohibir el trading en el intervalo entre "Open hour" y "Close hour"; Open hour - hora del comienzo de la negociación;

- hora del comienzo de la negociación; Close hour - hora de finalización de la negociación;

- hora de finalización de la negociación; Lots - volumen de la posición;

- volumen de la posición; Indenting from fractals(in pips) - margen desde el fractal;

- margen desde el fractal; Fibo_1 - Fibo 1;

- Fibo 1; Fibo_2 - Fibo 2;

- Fibo 2; Use close positions - usar/prohibir el cierre de la posición;

- usar/prohibir el cierre de la posición; Use trailing - usar/prohibir el trailing;

- usar/prohibir el trailing; Use breakeven - usar/prohibir el paso al punto muerto;

- usar/prohibir el paso al punto muerto; Breakeven plus (in pips) - punto muerto mínimo;

- punto muerto mínimo; magic number - identificador del EA.

Resultado de la simulación en timeframe M30 (ajustes predefinidos):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades EURUSD 0 3589,84 589,84 1,40 1,18 2,09 0,06 0 8,39 421 EURJPY 14 3562,36 562,36 1,50 1,16 1,46 0,06 0 11,93 375 EURGBP 11 3293,62 293,62 0,77 1,08 0,57 0,03 0 14,85 381 USDJPY 3 2885,70 -114,30 -0,33 0,97 -0,23 -0,01 0 15,57 346 USDCAD 4 2884,65 -115,35 -0,29 0,96 -0,19 -0,01 0 19,77 397 AUDUSD 5 2835,20 -164,80 -0,48 0,95 -0,26 -0,02 0 18,77 344 GBPUSD 1 2772,88 -227,12 -0,56 0,95 -0,33 -0,01 0 21,45 408 EURAUD 12 2747,02 -252,98 -0,63 0,94 -0,41 -0,02 0 19,31 402 USDCHF 2 2130,49 -869,51 -2,48 0,76 -0,73 -0,09 0 39,45 350 AUDJPY 9 1956,90 -1043,10 -2,63 0,72 -0,76 -0,10 0 45,83 397 EURCAD 16 1934,13 -1065,87 -2,32 0,77 -0,73 -0,09 0 44,81 459 GBPJPY 18 1698,70 -1301,30 -3,26 0,81 -0,69 -0,05 0 62,46 399 EURCHF 13 1287,68 -1712,32 -4,14 0,54 -0,90 -0,16 0 62,75 414 AUDCAD 7 916,36 -2083,64 -5,53 0,43 -0,96 -0,26 0 72,25 377 AUDCHF 8 766,41 -2233,59 -5,18 0,54 -0,96 -0,22 0 76,44 431 AUDNZD 6 747,97 -2252,03 -6,02 0,42 -0,94 -0,21 0 79,05 374 GBPCHF 17 662,07 -2337,93 -5,57 0,65 -0,90 -0,10 0 84,41 420 CHFJPY 10 363,74 -2636,26 -6,22 0,49 -0,94 -0,17 0 91,35 424 EURNZD 15 210,11 -2789,89 -10,04 0,45 -0,93 -0,30 0 93,44 278 CADCHF 19 145,87 -2854,13 -10,77 0,25 -0,99 -0,33 0 95,16 265

Resultado de la simulación en timeframe M30 (ajustes predefinidos, sólo "Use close positions" → false):

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades EURJPY 14 3487,76 487,76 1,72 1,12 0,70 0,05 0 21,66 284 EURGBP 11 3366,04 366,04 1,27 1,09 0,61 0,04 0 16,99 288 EURUSD 0 3334,82 334,82 1,02 1,08 1,14 0,04 0 9,13 329 EURAUD 12 2865,66 -134,34 -0,43 0,97 -0,13 -0,01 0 27,54 309 USDCAD 4 2613,52 -386,48 -1,17 0,89 -0,54 -0,04 0 22,70 331 USDJPY 3 2540,99 -459,01 -1,58 0,89 -0,59 -0,05 0 24,15 291 AUDUSD 5 2511,72 -488,28 -1,63 0,86 -0,65 -0,06 0 23,30 300 EURCAD 16 2068,74 -931,26 -2,84 0,83 -0,62 -0,08 0 44,11 328 AUDJPY 9 1876,44 -1123,56 -3,89 0,73 -0,79 -0,11 0 47,54 289 EURCHF 13 1868,53 -1131,47 -3,39 0,70 -0,78 -0,11 0 46,57 334 GBPUSD 1 1834,20 -1165,80 -3,85 0,81 -0,82 -0,08 0 45,44 303 GBPJPY 18 1686,64 -1313,36 -4,22 0,83 -0,70 -0,05 0 61,67 311 USDCHF 2 1567,90 -1432,10 -4,96 0,68 -0,84 -0,14 0 56,36 289 GBPCHF 17 1395,70 -1604,30 -4,80 0,76 -0,87 -0,09 0 59,79 334 AUDCAD 7 1198,16 -1801,84 -5,87 0,52 -0,94 -0,23 0 63,65 307 AUDCHF 8 1047,31 -1952,69 -5,71 0,62 -0,95 -0,19 0 66,44 342 AUDNZD 6 667,17 -2332,83 -7,45 0,44 -0,98 -0,24 0 78,03 313 EURNZD 15 226,55 -2773,45 -10,63 0,52 -0,95 -0,20 0 92,83 261 CHFJPY 10 179,56 -2820,44 -10,26 0,47 -0,97 -0,30 0 94,16 275 CADCHF 19 144,60 -2855,40 -11,20 0,35 -0,99 -0,29 0 95,21 255

Resultado de la simulación en timeframe M30 (ajustes predefinidos, sólo "Breakeven plus" -> 10):):