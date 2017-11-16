Библиотека (Clock.mqh) помогает создавать аналоговые часы в виде графических ресурсов.





Возможности

Использование библиотеки продемонстрировано в следующем исходном коде:

#property strict #include <fxsaber\Clock.mqh> const string ObjName = __FILE__ ; const string ResourceName = "::" + ObjName; CLOCK Clock( "Clocks\\Clock01\\Clock01.INI" , ResourceName); void OnINIt () { ObjectCreate ( 0 , ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , ObjName, OBJPROP_BMPFILE , 0 , ResourceName); ObjectSetInteger ( 0 , ObjName, OBJPROP_SELECTABLE , true ); EventSetTimer ( 1 ); } void OnTimer () { Clock.SetTime( TimeLocal ()); ChartRedraw (); }

После запуска на графике появятся такие идущие часы:





Индикатор

Для использования сразу "из коробки" приложен кроссплатформенный индикатор Clock.mq5.

В нем реализована интерактивная смена "скинов" - варианты часов (распакуйте ZIP-архив) переключаются клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ на клавиатуре.





Особенности

Часы растровые (не векторные);

Повороты часовых стрелок выполнены без сглаживания;

Библиотека работает в MetaTrader 4/5.





Формирование часов

Оригиналы часов из примера взяты из интернета быстрым поиском flash-часов (swf-файлы есть в ZIP-архиве), которые удобны тем, что в их внутренностях уже есть нужные графические представления циферблатов, стрелок и т.д. Но можно, конечно, использовать и любые другие источники. Например, векторные готовые файлы в том же интернете. Или рисовать самому.

INI-файлы (см. примеры) задают настройки формирования часов послойно. Настройки редактируются в любом текстовом редакторе и выглядят так

ImageName = ClockFace.bmp BoundX = 0 BoundY = 0 X = 0 Y = 0 Rotate = 0 A = 100 % R = 100 % G = 100 % B = 100 %

Чем ниже описание слоя в файле настроек, тем выше он располагается над ранее описанными. Какого-то специального ограничения на количество слоев нет.

Из-за такого построения изображений библиотека может использоваться для формирования не только часов, но и других статичных/динамических объектов. Для динамики часов достаточно было иметь возможность задавать только вращение. Но в код буквально несколькими строками могут быть добавлены и другие виды движений (сдвиг, масштабирование и т.д.). Здесь исходник служит лишь простым примером реализации подобного подхода при описании изображений.

Возвращаясь к часам, за счет послойной работы оригинально (подсмотрено во flash-часах) реализованы тени стрелок и подсветки.

Если хочется сделать, например, циферблат прозрачным, то достаточно в соответствующем INI-файле задать Alpha-канал меньше 100%, получив такой результат:

На момент публикации аналоговые часы в Маркете практически отсутствовали. В CodeBase нашелся такой вариант.

Из оригинального в библиотеке написана только LAYER::Rotate, отвечающая за поворот. Возможно, эта функция побудит к созданию сторонних решений на основе динамических графических ресурсов, как это произошло с "первым блином" - часами.