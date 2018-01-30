Die Bibliothek (Clock.mqh) erlaubt es, eine Analoguhr als grafische Ressource zu erstellen.





Möglichkeiten

Die Verwendung der Bibliothek ist im folgenden Quellcode zu sehen:

#property strict #include <fxsaber\Clock.mqh> const string ObjName = __FILE__ ; const string ResourceName = "::" + ObjName; CLOCK Clock( "Clocks\\Clock01\\Clock01.INI" , ResourceName); void OnINIt () { ObjectCreate ( 0 , ObjName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , ObjName, OBJPROP_BMPFILE , 0 , ResourceName); ObjectSetInteger ( 0 , ObjName, OBJPROP_SELECTABLE , true ); EventSetTimer ( 1 ); } void OnTimer () { Clock.SetTime( TimeLocal ()); ChartRedraw (); }

Nach dem Starten erscheint die folgende Uhr im Chart:





Indikator

Der plattformübergreifende Indikator Clock.mq5 im Anhang erlaubt es, die Uhr "out-of-the-box" zu verwenden.

In diesem Indikator ist ein interaktiver Wechsel von "Themen" implementiert: die Varianten der Uhr werden mithilfe der Tasten NACH OBEN/NACH UNTEN (entpacken Sie die ZIP-Datei) umgeschaltet.





Besonderheiten

Rasteruhr (keine Vektoruhr);

Die Bewegung der Uhrzeiger ohne Glättung;

Die Bibliothek funktioniert in MetaTrader 4/5.





Wie die Uhr gebildet wird

Das Original der Uhr aus dem Beispiel wurde im Internet durch eine schnelle Suche nach eine Flash-Uhr gefunden (swf-Dateien sind in der ZIP-Datei). Es ist praktisch, dass es grafische Darstellungen von Zifferblättern, Uhrzeiger usw. in den Dateien gibt. Man kann natürlich andere Quellen verwenden. Z.B. fertige Vektordateien wieder aus dem Internet. Oder selbst zeichnen.

INI-Dateien (s. Beispiele) setzen die Einstellungen für die Erstellung der Uhr schichtweise. Die Einstellungen können in jedem Texteditor bearbeitet werden und sehen wie folgt aus:

ImageName = ClockFace.bmp BoundX = 0 BoundY = 0 X = 0 Y = 0 Rotate = 0 A = 100 % R = 100 % G = 100 % B = 100 %

Je niedriger die Beschreibung der Schicht in der Liste ist, desto höher befindet sie sich als die vorher beschriebene Schicht. Es gibt keine Einschränkung für die Anzahl der Schichten.

Wegen dieser Methode der Erstellung von Abbildungen kann die Bibliothek nicht nur für die Erstellung einer Uhr, sondern auch anderer statischer/dynamischer Objekte verwendet werden. Für die Dynamik der Uhr reicht die Möglichkeit, die Drehung zu setzen. Auch andere Arten von Bewegungen können dem Code mit wenigen Strings hinzugefügt werden (Verschiebung, Scalieren usw.). Der Quellcode im Anhang stellt ein einfaches Beispiel für die Umsetzung dieses Ansatzes bei der Beschreibung von Abbildungen dar.

Die Schicht-für-Schicht-Arbeit erlaubt es, die Schatten der Uhrzeiger und die Beleuchtung zu implementieren (wie in Flash-Uhren).

Wenn man das Zifferblatt transparent machen will, muss man den Alpha-Kanal kleiner als 100% in der entsprechenden INI-Datei setzen. Man bekommt das folgende Ergebnis:

Zum Moment der Veröffentlichung gab es kaum Analoguhren im Market. In der CodeBase habe ich diese Variante gefunden.

Die neue Eigenschaft dieser Bibliothek ist LAYER::Rotate, die für die Bewegung verantwortlich ist. Vielleicht kann diese Funktion jemanden zur Entwicklung anderer Lösungen basierend auf dynamischen grafischen Ressourcen, ähnlich der Uhr, anregen.