実際の著者: Kalenzo

このトレンド指標はXMACDヒストグラムから取引シグナルを受信します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿で説明されています。

図1 KI_signals_v2指標