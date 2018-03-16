無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
KI_signals_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Kalenzo
このトレンド指標はXMACDヒストグラムから取引シグナルを受信します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿で説明されています。
図1 KI_signals_v2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19369
ジムのポジション決済
ポジション決済: すべて、勝ち取引のみ、負け取引のみXMA_Divergence_HTF
指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるXMA_Divergence指標です。