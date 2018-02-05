CodeBaseSeções
KI_signals_v2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1694
(18)
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
KI_signals_v2.mq5 (28.17 KB) visualização
Autor real: Kalenzo

Indicador que recebe sinais de negociação a partir do histograma XMACD.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig. 1. Indicador KI_signals_v2

Fig. 1. Indicador KI_signals_v2.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19369

