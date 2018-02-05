Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KI_signals_v2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1694
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Kalenzo
Indicador que recebe sinais de negociação a partir do histograma XMACD.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig. 1. Indicador KI_signals_v2.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19369
Jims Close Positions
Fechamento de posições: todas as lucrativas ou todas as não rentáveis.XMA_Divergence_HTF
Indicador XMA_Divergence com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.