Закрытие позиций: всех позиций, только прибыльных или только убыточных.

Советник отслеживает позиции по всем символам и по всем magic'ам. Если позиция открыта уже "Waiting for seconds" и её прибыль "Take Profit" пунктов, закрывает позиции. Если прибыль не достигла "Take Profit" пунктов - тогда переносит уровень take profit.