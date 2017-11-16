CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

KI_signals_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3107
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
KI_signals_v2.mq5 (28.17 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Kalenzo

Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор KI_signals_v2

Рис.1. Индикатор KI_signals_v2.

XMA_Divergence_HTF XMA_Divergence_HTF

Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCIValues CCIValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока

Jims Close Positions Jims Close Positions

Закрытие позиций: всех позиций, только прибыльных или только убыточных.

N seconds N points N seconds N points

Советник отслеживает позиции по всем символам и по всем magic'ам. Если позиция открыта уже "Waiting for seconds" и её прибыль "Take Profit" пунктов, закрывает позиции. Если прибыль не достигла "Take Profit" пунктов - тогда переносит уровень take profit.