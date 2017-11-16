Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KI_signals_v2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3107
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Kalenzo
Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор KI_signals_v2.
Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCIValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока
Закрытие позиций: всех позиций, только прибыльных или только убыточных.N seconds N points
Советник отслеживает позиции по всем символам и по всем magic'ам. Если позиция открыта уже "Waiting for seconds" и её прибыль "Take Profit" пунктов, закрывает позиции. Если прибыль не достигла "Take Profit" пунктов - тогда переносит уровень take profit.