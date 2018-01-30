CodeBaseKategorien
Indikatoren

KI_signals_v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
886
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
KI_signals_v2.mq5 (28.17 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: Kalenzo

Ein Trendindikator, der Handelssignale vom XMACD Histogramm erhält.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer beschrieben.

Abb.1. Der KI_signals_v2 Indikator

Abb.1. Der KI_signals_v2 Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19369

