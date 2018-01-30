Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
KI_signals_v2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 886
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Echter Autor: Kalenzo
Ein Trendindikator, der Handelssignale vom XMACD Histogramm erhält.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (nach terminal_data_folder\MQL5\Include kopieren). Die Klassen wurden ausführlich im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer beschrieben.
Abb.1. Der KI_signals_v2 Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19369
