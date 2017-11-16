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CCIValues - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора CCI относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора
input int HighLevel=+100; // уровень перекупленности input int LowLevel=-100; // уровень перепроданности input color HighColor=clrLightSeaGreen; // цвет перекупленности input color MiddleColor=clrGray; // цвет вне тренда input color LowColor=clrOrange; // цвет перепроданности
Рис.1. Индикатор CCIValues
Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.ShadeOpenX_Timer
Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".
Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KI_signals_v2
Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.