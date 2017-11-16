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Индикаторы

CCIValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1952
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
CCIValues.mq5 (29.25 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора CCI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора CCI относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора

input int HighLevel=+100;                               // уровень перекупленности
input int LowLevel=-100;                                // уровень перепроданности
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // цвет перекупленности
input color MiddleColor=clrGray;                        // цвет вне тренда
input color LowColor=clrOrange;                         // цвет перепроданности

Рис.1. Индикатор CCIValues

Рис.1. Индикатор CCIValues

XMA_Divergence XMA_Divergence

Трендовый индикатор с отображением зон дивергенции на ценовом графике.

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".

XMA_Divergence_HTF XMA_Divergence_HTF

Индикатор XMA_Divergence с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KI_signals_v2 KI_signals_v2

Трендовый индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы XMACD.