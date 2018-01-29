代码库部分
CCIValues - MetaTrader 5脚本

真实作者: Mohit Marwaha

指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 CCI 振荡器的值。文本块的大小可定制。您还可以更改文本字体, 并禁止显示未使用的时间帧。同时显示的最大指标数量是十个。文本块的颜色取决于 CCI 指标相对于指标输入参数中设置的超买和超卖区域的位置

input int HighLevel=+100;                               // 超买等级
input int LowLevel=-100;                                // 超卖等级
input color HighColor=clrLightSeaGreen;                 // 超买颜色
input color MiddleColor=clrGray;                        // 无趋势颜色
input color LowColor=clrOrange;                         // 超卖颜色

图例1. CCIValues 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19362

