指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的当日时间周期。中间的矩形是根据交易时段的开盘价和收盘价 (指定周期的蜡烛条实体) 绘制的, 而上下矩形表示蜡烛条阴影。不断增长的蜡烛条以石灰绿色着色, 下落蜡烛条为黄砖色。指标是使用图形对象绘制的。
图例1. ShadeOpenX 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19340
ShadeOpen
指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的时间周期。移动均线穿越第 N 根柱线时报警
当 iMA (移动平均线, MA) 指标穿越第 N 根柱线时, 会产生警报 (音频警报, 电子邮件和推送通知)。
Disaster
配合 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单一起工作。EA 使用非常大的等于 590 周期的 iMA (移动平均, MA) 指标。Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm
交易系统基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。