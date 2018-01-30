Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Alert Crossing Moving Average Nth Bar - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Alert (Ton, Benachrichtigung per E-Mail, Push), wenn der iMA (Moving Average, MA) Indikator den Balken N kreuzt.
Eingabeparameter:
- period of ma - Mittelungsperiode des Moving Average Indikators;
- ma_shift - Verschiebung des Moving Average Indikators;
- ma_method - Mittelungstyp des Moving Average Indikators;
- applied_price - der Preis, der für die Berechnung des Moving Average Indikators verwendet wird;
- Play sound - Flag für das Abspielen einer Audiodatei;
- sound_filename - Name der Audiodatei;
- Send mail - Flag für das Senden einer Benachrichtigung per E-Mail;
- Send notification - Flag für das Senden einer Push-Benachrichtigung;
- N bar - der Index des Balkens, für welchen das Kreuzen mit dem Moving Average Indikator überprüft wird.
MAMACD
Eine Strategie basierend auf iMA (Moving Average, MA) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).Count of candles in interval (histogram)
Der Indikator zeigt die Anzahl der bullischen und bärischen Balken im vorgegebenen Intervall.
ShadeOpen
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebene Periode mit farbigen Rechtecken.ShadeOpenX
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken.