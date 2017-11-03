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Индикаторы

Alert Crossing Moving Average Nth Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4272
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar


Входные параметры:

  • period of ma - период усреднения индикатора Moving Average;
  • ma_shift - смешение индикатора Moving Average;
  • ma_method - тип усреднения индикатора Moving Average;
  • applied_price - цена, на которой идет расчет индикатора Moving Average;
  • Play sound - флаг проигрывания звукового файла;
  • sound_filename - название звукового файла;
  • Send mail - флаг отсылки уведомления на email;
  • Send notification - флаг отсылки Push;
  • N bar - номер бара, для которого проверяется пересечение с индикатором Moving Average.
MAMACD MAMACD

Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Count of candles in interval (histogram) Count of candles in interval (histogram)

Индикатор показывает количество бычьих и медвежьих баров в заданном промежутке.

ShadeOpen ShadeOpen

Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени.

Disaster Disaster

Работа с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Используется индикатор iMA (Moving Average, MA) с ОЧЕНЬ большим периодом - 590.