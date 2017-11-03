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Alert Crossing Moving Average Nth Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.
Входные параметры:
- period of ma - период усреднения индикатора Moving Average;
- ma_shift - смешение индикатора Moving Average;
- ma_method - тип усреднения индикатора Moving Average;
- applied_price - цена, на которой идет расчет индикатора Moving Average;
- Play sound - флаг проигрывания звукового файла;
- sound_filename - название звукового файла;
- Send mail - флаг отсылки уведомления на email;
- Send notification - флаг отсылки Push;
- N bar - номер бара, для которого проверяется пересечение с индикатором Moving Average.
MAMACD
Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).Count of candles in interval (histogram)
Индикатор показывает количество бычьих и медвежьих баров в заданном промежутке.