Alert Crossing Moving Average Nth Bar - indicador para MetaTrader 5
Sinal (arquivo de som, notificação por email, Push) após o indicador iMA (Moving Average, MA) cruzar a barra sob o número N.
Parâmetros de entrada:
- period of ma - período de cálculo de média do indicador Moving Average;
- ma_shift - deslocamento do indicador Moving Average;
- ma_method - tipo de cálculo de média do indicador Moving Average;
- applied_price - preço em que é realizado o cálculo do indicador Moving Average;
- Play sound - sinalizador de reprodução do arquivo de som;
- sound_filename - nome do arquivo de som;
- Send mail - sinalizador de envio de notificações para o e-mail;
- Send notification - sinalizador para envio de Push;
- N bar - número da barra para a qual é verificado o cruzamento com o indicador Moving Average.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19335
