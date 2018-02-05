CodeBaseSeções
Alert Crossing Moving Average Nth Bar - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Sinal (arquivo de som, notificação por email, Push) após o indicador iMA (Moving Average, MA) cruzar a barra sob o número N.

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar


Parâmetros de entrada:

  • period of ma - período de cálculo de média do indicador Moving Average;
  • ma_shift - deslocamento do indicador Moving Average;
  • ma_method - tipo de cálculo de média do indicador Moving Average;
  • applied_price - preço em que é realizado o cálculo do indicador Moving Average;
  • Play sound - sinalizador de reprodução do arquivo de som;
  • sound_filename - nome do arquivo de som;
  • Send mail - sinalizador de envio de notificações para o e-mail;
  • Send notification - sinalizador para envio de Push;
  • N bar - número da barra para a qual é verificado o cruzamento com o indicador Moving Average.

MAMACD MAMACD

Estratégia com base no iMA (Moving Average, MA) e iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Count of candles in interval (histogram) Count of candles in interval (histogram)

O indicador mostra o número de barras de alta e baixa num determinado período.

LeadLagRelationshipTester LeadLagRelationshipTester

Скрипт для проверки индикатора LeadLagRelationship (https://www.mql5.com/pt/market/product/26229)

ShadeOpen ShadeOpen

Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada.