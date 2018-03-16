コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

移動平均Nバー交差アラート - MetaTrader 5のためのインディケータ

iMA （移動平均、MA）指標がインデックスNでバーを横切ると、アラート（音声アラート、電子メール、プッシュ通知）が生成されます。

移動平均Nバー交差アラート


入力パラメータ:

  • period of ma - 移動平均指標の平均期間
  • ma_shift - 移動平均指標のシフト
  • ma_method - MA平均化手法
  • applied_price - 移動平均の計算に使われる価格
  • Play sound - 音声ファイル再生フラグ
  • sound_filename - 音声ファイル名
  • Send mail - Eメール通知送信フラグ
  • Send notification - プッシュ通知送信フラグ
  • N bar - 移動平均との交差が確認されているバーのインデックス

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19335

