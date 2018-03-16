移動平均Nバー交差アラート

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iMA （移動平均、MA）指標がインデックスNでバーを横切ると、アラート（音声アラート、電子メール、プッシュ通知）が生成されます。
入力パラメータ:
- period of ma - 移動平均指標の平均期間
- ma_shift - 移動平均指標のシフト
- ma_method - MA平均化手法
- applied_price - 移動平均の計算に使われる価格
- Play sound - 音声ファイル再生フラグ
- sound_filename - 音声ファイル名
- Send mail - Eメール通知送信フラグ
- Send notification - プッシュ通知送信フラグ
- N bar - 移動平均との交差が確認されているバーのインデックス
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19335
