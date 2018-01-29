移动均线穿越第 N 根柱线时报警

请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
当 iMA (移动平均线, MA) 指标穿越第 N 根柱线时, 会产生警报 (音频警报, 电子邮件和推送通知)。
输入参数:
- period of ma - 移动均线指标均化周期;
- ma_shift - 移动均线指标偏移;
- ma_method - MA 均化方法;
- applied_price - 均线计算使用的价格;
- Play sound - 播放音频文件的标志;
- sound_filename - 播放音频文件名;
- Send mail - 发送邮件通知的标志;
- Send notification - 发送推送通知的标志;
- N bar - 检查与移动平均线交汇的柱线索引。
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19335
MAMACD
策略基于 iMA (移动均线, MA) 和 iMACD (移动均线聚合/发散, MACD)。间隔内蜡烛计数 (直方图)
指标显示给定间隔内牛市和熊市柱线的数量。
ShadeOpen
指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的时间周期。ShadeOpenX
指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的当日时间周期。