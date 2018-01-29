代码库部分
移动均线穿越第 N 根柱线时报警 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
iMA (移动平均线, MA) 指标穿越第 N 根柱线时, 会产生警报 (音频警报, 电子邮件和推送通知)。

移动均线穿越第 N 根柱线时报警


输入参数:

  • period of ma - 移动均线指标均化周期;
  • ma_shift - 移动均线指标偏移;
  • ma_method - MA 均化方法;
  • applied_price - 均线计算使用的价格;
  • Play sound - 播放音频文件的标志;
  • sound_filename - 播放音频文件名;
  • Send mail - 发送邮件通知的标志;
  • Send notification - 发送推送通知的标志;
  • N bar - 检查与移动平均线交汇的柱线索引。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19335

