Statistics of candles - script para MetaTrader 5
- 1258
Calcular el número de las series de las barras alcistas y bajistas. Visualizar los resultados en forma del gráfico. Guardar la captura de pantalla del gráfico obtenido. Se utiliza la clase CGraphic.
Parámetros de entrada
- Count of bars - número de barras (desde la más derecha en el gráfico) para las que se realizará el cálculo;
- Verification - bandera para imprimir las series temporales copiadas para este símbolo y el array final de las series de las barras. ¡Atención! Tiene sentido activar solamente si el parámetro Count of bars no supera 15-30. De lo contrario, habrá un volumen elevado de datos imprimidos;
- Save screenShot - bandera para permitir/prohibir guardar las capturas de pantalla del gráfico final;
- Sleep (milliseconds) - retardo de visualización del gráfico final.
Las series de las barras se codifican del siguiente principio:
enum ENUM_SERIES_TYPE { Bull=1, // ↑ Bear=-1, // ↓ };
La «barra alcista» tiene el código "1", la «bajista» tiene el código "-1".
Además, hay parámetro «nombre de la serie» que se calcula según la siguiente fórmula:
serie actual (ENUM_SERIES_TYPE) * número de barras consecutivas en esta serieint name_series=current_series_type*count_series;
Particularidad del trabajo: la última serie NO se toma en consideración, ya que no se puede adivinar el futuro y decir cuánto tiempo va a durar esta serie.
Las capturas de pantalla se guardan en (si la bandera Save screenShot está activada) en la carpeta [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\. Es el ejemplo de las capturas de pantalla guardadas de los gráficos resultantes. Las series se muestran en el eje "X" (es decir, la serie "-5" significa cinco barras bajistas consecutivas, y la serie "2" significa dos barras alcistas consecutivas:
Fig. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars
Fig. 2. EURUSD,H1. 1200 bars
Fig. 3. RTS-12.17,M5. 1200 bars
